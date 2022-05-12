Холоднокровний розстріл: CNN показало відео вбивства ЗС РФ цивільних під Києвом

Мирних людей, зокрема 68-річного охоронця автосалону, вбили під час боїв головною дорогою до Києва. Командир українських добровольців заявив, що вбитих попереджали про наближення окупантів, але захотіли залишитися.

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Російські солдати 16 березня цього року застрелили двох беззбройних цивільних під час відходу після зіткнень під Києвом. Відео вбивства з камер спостереження отримав американський телеканал CNN.

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Офіс генпрокурора України розслідує цю подію як воєнний злочин.

"Мирні жителі, чоловіки, загинули внаслідок безсердечної стрілянини. Це суперечить правилам ведення війни, які забороняють нападати на мирних жителів", — сказали журналісти.

Журналісти телеканалу впізнали постраждалих. Один мав розграбований автосалон, його прізвище не називають. Інший — 68-річний Леонід Олексійович Пляц працював у цьому автосалоні охоронцем. Його дочка Юлія, як стверджує CNN, не може дивитись відео, але зберегла його. Дівчина хоче одного разу показати його дітям, щоб вони знали жорстокість російських загарбників.

[ + – ] Автосалон під Києвом пограбували

"Вони кати. Це жахливо, бо мій батько був цивільним. Йому було 68 років, мирна беззбройна людина", — прокоментувала вона.

"Боягузливе та холоднокровне вбивство": що на відео

У кадри камер відеоспостереження потрапила перша спроба росіян захопити Київ в березні цього року. На головній дорозі до столиці йшли запеклі бої — ЗСУ вибивали російські війська й танки, щоб зупинити наступ.

Те, що сталося біля автосалону 16 березня, не було зіткненням між солдатами або військовими з озброєними цивільними, зазначили кореспонденти каналу.

"Це було боягузливе та холоднокровне вбивство двох беззбройних чоловіків. Прибувають п'ять російських солдатів, які намагаються проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках і розбиваючи скло. Коли власник наближається з піднятими руками, вони зупиняють його і, очевидно, обшукують в пошуках зброї", — сказано в матеріалі.

[ + – ] Російські солдати проникли в автосалон, стріляючи по замках і розбиваючи шибки

Потім приходить Пляц, його обшукують, іде розмова, потім солдати відвертаються, і двоє цивільних повертаються до вартового поста. Після цього принаймні двоє солдатів підходять до чоловіків ззаду та відкривають вогонь. Обидва цивільні падають на землю.

Журналісти СNN відправили до Міноборони Росії прохання прокоментувати те, що сталося, але відповіді не отримали.

Росіяни зайшли всередину дилерського центру, зняли бронежилети, переглядали ящики, столи та випивали. Один із них приміряв шапку, що була на полиці.

[ + – ] Один із військових РФ зайшов у автосалон приміряти шапку

За даними CNN, поки солдати обшукували автоцентр, Пляц був іще живим. На відео видно, як він важко встає на ноги, зав'язує щось схоже на джгут навколо стегна та прямує до посту охорони. Він зміг дістатися до телефону та викликати допомогу. Українські добровольці, що прибули, почали перестрілку з окупантами, але врятувати Пляца не змогли, він стік кров'ю, зазначив командир групи.

Пляця та власника автосалону попередили про наближення росіян, але вони вважали за краще залишитися, додав командир добровольців. Боєць-доброволець сказав, що те, що сталося, породило ненависть до ЗС РФ, які вбивали без причини.

"Це точно воєнний злочин. Якщо є можливість дістатися до них і зловити їх, я думаю, вони заслуговують на смертну кару", — упевнений він.

Дочка Пляца попросила кремувати тіло батька, оскільки за бойових дій неможливе належне поховання. Його порох перебуває в морзі, але дочка сподівається на похорон Пляца в могилі своєї матері.

"Їх треба судити. Я сподіваюся на міжнародний суд. Не тільки Україна, а й увесь світ має дізнатися про їхні злочини", — підсумувала дочка вбитого.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора України вже направив до суду обвинувальний акт щодо командира відділення в/ч 32010 "4-та танкова Кантемирівська дивізія Московської області" 21-річного Вадима Шишімаріна. За даними слідства, 28 лютого 2022 року він убив беззбройного мешканця в смт Чупахівка Сумської області.

Агентство Reuters раніше розслідувало звірства російських окупантів у Бучі. Журналісти з'ясували, що вбивства й тортури чинили війська Росгвардії, центру спецпризначення "Вітязь", 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики.

Президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за воєнні злочини в Україні, через це став у всьому світі нерукостислим, говорив президент України Володимир Зеленський.