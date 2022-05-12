Хладнокровный расстрел: CNN показало видео убийства ВС РФ гражданских под Киевом

Мирных людей, в том числе 68-летнего охранника автосалона, убили во время боев на главной дороге в Киев. Командир украинских добровольцев заявил, что убитых предупреждали о приближении оккупантов, но они захотели остаться.

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Российские солдаты 16 марта этого года застрелили двух безоружных гражданских при отходе после столкновений под Киевом. Видео убийства с камер наблюдения получил американский телеканал CNN.

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Офис генпрокурора Украины расследует это событие как военное преступление.

"Мирные жители, мужчины погибли в результате бессердечной стрельбы. Это противоречит правилам ведения войны, которые запрещают нападать на мирных жителей", – сказали журналисты.

Журналисты телеканала опознали пострадавших. Один владел разграбленным автосалоном, его фамилию не называют. Другой – 68-летний Леонид Алексеевич Пляц работал в этом автосалоне охранником. Его дочь Юлия, как утверждает CNN, не может смотреть видео, но сохранила его. Девушка хочет однажды показать его детям, чтобы они знали жестокость российских захватчиков.

[ + – ] Автосалон под Киевом разграбили

"Они палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским. Ему было 68 лет, мирный безоружный человек", – прокомментировала она.

"Трусливое и хладнокровное убийство": что на видео

В кадры камер видеонаблюдения попала первая попытка россиян захватить Киев в марте этого года. На главной дороге в столицу шли ожесточенные бои – ВСУ выбивали российские войска и танки, чтобы остановить наступление.

Произошедшее возле автосалона 16 марта не было столкновением между солдатами или военных с вооруженными гражданскими, отметили корреспонденты канала.

"Это было трусливое и хладнокровное убийство двух безоружных мужчин. Прибывают пять российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. Когда владелец приближается с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия", – сказано в материале.

[ + – ] Российские солдаты проникли в автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла

Затем приходит Пляц, его обыскивают, идет разговор, затем солдаты отворачиваются и двое гражданских возвращаются к караульному посту. После этого по крайней мере двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.

Журналисты СNN отправили в Минобороны России просьбу прокомментировать случившееся, но ответа не получили.

Россияне зашли внутрь дилерского центра, сняли бронежилеты, просматривали ящики, столы и выпивали. Один из них примерял шапку, которая была на полке.

[ + – ] Один из военных РФ зашел в автосалон примерить шапку

По сведениям CNN, пока солдаты обыскивали автоцентр, Пляц был еще жив. На видео видно, как он с трудом встает на ноги, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и направляется к посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь. Прибывшие украинские добровольцы начали перестрелку с оккупантами, но спасти Пляца не смогли, он истек кровью, отметил командир группы.

Пляца и владельца автосалона предупредили о приближении русских, но они предпочли остаться, добавил командир добровольцев. Боец-доброволец сказал, что произошедшее породило ненависть к ВС РФ, которые убивали без причины.

"Это точно военное преступление. Если есть возможность добраться и поймать их, я думаю, они заслуживают смертной казни", — уверен он.

Дочь Пляца попросила кремировать останки отца, поскольку при боевых действиях невозможно надлежащее захоронение. Его прах находится в морге, но дочь надеется на похороны Пляца в могиле своей матери.

"Их нужно судить. Я надеюсь на международный суд. Не только Украина, но и весь мир должен узнает об их преступлениях", – заключила дочь убитого.

Напомним, что Офис генпрокурора Украины уже направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области" 21-летнего Вадима Шишимарина. По данным следствия, 28 февраля 2022 года он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области.

Агентство Reuters ранее расследовало зверства российских оккупантов в Буче. Журналисты выяснили, что убийства и пытки совершали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики.

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