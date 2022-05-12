Хладнокровный расстрел: CNN показало видео убийства ВС РФ гражданских под Киевом
Мирных людей, в том числе 68-летнего охранника автосалона, убили во время боев на главной дороге в Киев. Командир украинских добровольцев заявил, что убитых предупреждали о приближении оккупантов, но они захотели остаться.
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Российские солдаты 16 марта этого года застрелили двух безоружных гражданских при отходе после столкновений под Киевом. Видео убийства с камер наблюдения получил американский телеканал CNN.
Офис генпрокурора Украины расследует это событие как военное преступление.
"Мирные жители, мужчины погибли в результате бессердечной стрельбы. Это противоречит правилам ведения войны, которые запрещают нападать на мирных жителей", – сказали журналисты.
Журналисты телеканала опознали пострадавших. Один владел разграбленным автосалоном, его фамилию не называют. Другой – 68-летний Леонид Алексеевич Пляц работал в этом автосалоне охранником. Его дочь Юлия, как утверждает CNN, не может смотреть видео, но сохранила его. Девушка хочет однажды показать его детям, чтобы они знали жестокость российских захватчиков.
"Они палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским. Ему было 68 лет, мирный безоружный человек", – прокомментировала она.
"Трусливое и хладнокровное убийство": что на видео
В кадры камер видеонаблюдения попала первая попытка россиян захватить Киев в марте этого года. На главной дороге в столицу шли ожесточенные бои – ВСУ выбивали российские войска и танки, чтобы остановить наступление.
Произошедшее возле автосалона 16 марта не было столкновением между солдатами или военных с вооруженными гражданскими, отметили корреспонденты канала.
"Это было трусливое и хладнокровное убийство двух безоружных мужчин. Прибывают пять российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. Когда владелец приближается с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия", – сказано в материале.
Затем приходит Пляц, его обыскивают, идет разговор, затем солдаты отворачиваются и двое гражданских возвращаются к караульному посту. После этого по крайней мере двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.
Журналисты СNN отправили в Минобороны России просьбу прокомментировать случившееся, но ответа не получили.
Россияне зашли внутрь дилерского центра, сняли бронежилеты, просматривали ящики, столы и выпивали. Один из них примерял шапку, которая была на полке.
По сведениям CNN, пока солдаты обыскивали автоцентр, Пляц был еще жив. На видео видно, как он с трудом встает на ноги, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и направляется к посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь. Прибывшие украинские добровольцы начали перестрелку с оккупантами, но спасти Пляца не смогли, он истек кровью, отметил командир группы.
Пляца и владельца автосалона предупредили о приближении русских, но они предпочли остаться, добавил командир добровольцев. Боец-доброволец сказал, что произошедшее породило ненависть к ВС РФ, которые убивали без причины.
"Это точно военное преступление. Если есть возможность добраться и поймать их, я думаю, они заслуживают смертной казни", — уверен он.
Дочь Пляца попросила кремировать останки отца, поскольку при боевых действиях невозможно надлежащее захоронение. Его прах находится в морге, но дочь надеется на похороны Пляца в могиле своей матери.
"Их нужно судить. Я надеюсь на международный суд. Не только Украина, но и весь мир должен узнает об их преступлениях", – заключила дочь убитого.
Напомним, что Офис генпрокурора Украины уже направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области" 21-летнего Вадима Шишимарина. По данным следствия, 28 февраля 2022 года он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области.
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