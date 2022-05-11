Первый оккупант предстанет перед судом по обвинению в убийстве украинца

21-летний сержант ВС России Вадим Шишимарин может провести в тюрьме всю жизнь.

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Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области", — отметила она.

По словам генпрокурора, колонну, в составе которой находился Шишимарин, разбили ВСУ. Сержант и четыре его сослуживца обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им.

"На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню, — сообщила Ирина Венедиктова. — По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома".

Генеральный прокурор заявила о том, прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств причастности оккупанта к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас Шишимарин находится под стражей.

Напомним, журналисты Reuters установили причастных к зверствам в Буче российских военных. Военные преступления совершали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики, подконтрольные Рамзану Кадырову.

10 мая Минобороны РФ анонсировало новые "кровавые акции по "бучанскому" сценарию".