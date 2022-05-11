Минобороны РФ анонсировало новые "кровавые акции по "бучанскому" сценарию"

Оккупанты заявляют о том, что в Украине в больницах, жилых домах, церквях, детсадах и оздоровительных лагерях, школах и других гражданских объектах укрываются солдаты ВСУ и хранится оружие.

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Минобороны РФ со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию сообщило о том, что в Харьковской области на дороге между Старым и Новым Салтовом были расстреляны шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. В этом оккупанты обвинили ВСУ, отметив, что "проведена очередная кровавая акция по "бучанскому" сценарию", чтобы обвинить Россию. Также они анонсировали появление в медиапространстве еще нескольких подобных сюжетов.

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"В ближайшее время эти и другие сфабрикованные материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ", — сказано в сообщении.

В нем утверждается, что вооруженные формирования Украины повсеместно используют больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения.

Россияне утверждают, что в Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) оборудовали опорный пункт "националистов и иностранных наемников", там же разместили военные склады. В Лисичанске в бомбоубежище школы №5 якобы разместили склад боеприпасов. В поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея №1 якобы оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминировали.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщал, что 4 мая колонна частных автомобилей, выехавших из Волчанска Чугуевского района Харьковской области в Старый Салтов, попала под обстрел. В результате шестимесячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранение, местонахождение другой 13-летней девочки пока неизвестно.

Обстрел гражданских объектов — привычная практика оккупантов

Россия регулярно наносит удары по гражданским объектам в Украине. Когда информация об обстрелах вызывает широкий международный резонанс, российские официальные лица заявляют, что в этих объектах располагались украинские бойцы либо военные склады. Так было, к примеру, после бомбардировки роддома в Мариуполе в начале марта. После обстрела, при котором погибли несколько человек, в том числе ребенок, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в роддоме базировались бойцы украинского полка "Азов", а гражданских там не было. Обвинения РФ в бесчеловечном отношении к гражданским Лавров назвал "патетическими вскриками".

Глава МИД также назвал массовые убийства российскими военными в Буче "очередной фейковой атакой", которую пытаются использовать в антироссийских целях.

В России не только Лавров называет резню в Буче фейком. Министерство обороны страны-агрессора заявило, что ни один местный житель не пострадал от насильственных действий за время оккупации города. Факты о преступлениях войск РФ, по словам представителей министерства, появились, когда в город вошли СБУ и украинские журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвергал обвинения в массовых убийствах мирных жителей Бучи. По его словам, Кремль вынес эту инициативу на заседание Совбеза ООН, но ее заблокировала Великобритания.

Напомним, что после освобождения города Буча Киевской области выяснилось, что армия РФ расстреливала безоружных людей в затылок. Мэр Анатолий Федорук говорил, что улицы города были усеяны трупами.