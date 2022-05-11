Міноборони РФ анонсувало нові "криваві акції за "бучанським" сценарієм"

Окупанти заявляють про те, що в Україні в лікарнях, житлових будинках, церквах, дитсадках і оздоровчих таборах, школах та інших цивільних об'єктах ховаються солдати ЗСУ та зберігається зброя.

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Міноборони РФ з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб із гуманітарного реагування повідомило, що в Харківській області на дорозі між Старим і Новим Салтовом було розстріляно шість цивільних автомобілів із встановленими на них білими прапорами. У цьому окупанти звинуватили ЗСУ, зазначивши, що "проведено чергову криваву акцію за "бучанським" сценарієм", щоб звинуватити Росію. Також вони анонсували появу в медіапросторі ще кількох подібних сюжетів.

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"Найближчим часом ці й інші сфабриковані матеріали про нібито "безчинства росіян" планується широко поширити через західні й українські ЗМІ", — сказано в повідомленні.

У ньому стверджується, що озброєні формування України повсюдно використовують лікарні, житлові будинки, церкви, дитячі садки й оздоровчі табори, школи, інші цивільні об'єкти для укриття бойових підрозділів і розміщення озброєння.

Росіяни стверджують, що в Могилеві-Подільському Вінницької області в будівлі школи (вул. Полтавська, буд. 23) обладнали опорний пункт "націоналістів та іноземних найманців", там же розмістили військові склади. У Лисичанську в бомбосховищі школи №5 нібито розмістили склад боєприпасів. У селищі Слобожанське Харківської області в будівлі ліцею №1 нібито обладнали опорний пункт, а на прилеглій території розмістили танки та бронетранспортери, підходи до ліцею замінували.

Офіс генпрокурора України раніше повідомляв, що 4 травня колона приватних автомобілів, що виїхали з Вовчанська Чугуївського району Харківської області до Старого Салтова, потрапила під обстріл. У результаті шестимісячна дитина, яка перебувала в одній з машин, отримала поранення, місцезнаходження іншої 13-річної дівчинки поки що невідоме.

Обстріл цивільних об'єктів — звична практика окупантів

Росія регулярно завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні. Коли інформація про обстріл викликає широкий міжнародний резонанс, російські офіційні особи заявляють, що в цих об'єктах розташовувалися українські бійці або військові склади. Так було, наприклад, після бомбардування пологового будинку в Маріуполі на початку березня. Після обстрілу, за якого загинули кілька людей, зокрема дитина, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про те, що в пологовому будинку базувалися бійці українського полку "Азов", а цивільних там не було. Звинувачення РФ у нелюдському ставленні щодо цивільних Лавров назвав "патетичними скриками".

Глава МЗС також назвав масові вбивства російськими військовими в Бучі "черговою фейковою атакою", яку намагаються використати з антиросійською метою.

У Росії не тільки Лавров називає різанину в Бучі фейком. Міністерство оборони країни-агресора заявило, що жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій під час окупації міста. Факти про злочини військ РФ, за словами представників міністерства, з'явилися, коли в місто увійшли СБУ й українські журналісти.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкидав звинувачення в масових вбивствах мирних мешканців Бучі. За його словами, Кремль виніс цю ініціативу на засідання Ради безпеки ООН, але її заблокувала Велика Британія.

Нагадаємо, що після звільнення міста Буча Київської області з'ясувалося, що армія РФ розстрілювала беззбройних людей у потилицю. Мер Анатолій Федорук казав, що вулиці міста були усіяні трупами.