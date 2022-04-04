"Організована постановка": глава МЗС РФ Лавров назвав різанину в Бучі "фейковою атакою"

Глава МЗС РФ вважає, що масові вбивства в Бучі — це "спеціальне інсценування", яке розганяють у ЗМІ та соцмережах представники України.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров на переговорах у Москві із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом назвав масові вбивства російськими військовими у Бучі "черговою фейковою атакою".

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Російський чиновник заявив, що Москва вбачає у "таких провокаціях пряму загрозу міжнародній безпеці".

"Днями чергову фейкову атаку здійснено в місті Буча після того, як звідти вийшли російські військові. Там за кілька днів влаштували інсценування, яке розганяють по всіх каналах та соціальних мережах українські представники та їхні західні покровителі. Російські військові вийшли повністю з цього міста 30 березня. А 31 березня мер міста урочисто говорив, що все у нього в порядку. Ще через два дні ми побачили на вулицях організовану постановку, яку зараз намагаються використати в антиросійських цілях", — охарактеризував він ситуацію.

Лавров заявив, що РФ зажадала провести термінове засідання Ради безпеки ООН щодо масових вбивств мирного населення в Бучі.

У Росії не тільки Лавров називає різанину у Бучі фейком. Міністерство оборони країни-агресора заявило, що жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій під час окупації міста. Факти про злочини військ РФ, за словами представників міністерства, з'явилися коли до міста увійшли СБУ та українські журналісти.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкидав звинувачення у масових вбивствах мирних мешканців Бучі. За його словами, Кремль виніс цю ініціативу на засідання Ради безпеки ООН, але її заблокувала Велика Британія.

Нагадаємо, що після звільнення міста Буча Київської області з'ясувалося, що армія РФ розстрілювала беззбройних людей у потилицю. Мер Анатолій Федорук казав, що вулиці міста були усіяні трупами.

Глава Євроради Шарль Мішель був шокований жахливими кадрами звірств російської армії та оголосив розробку чергових санкцій ЄС проти Росії.

Дослідники команди Conflict Intelligence Team заявили про можливу причетність до військових злочинів у Бучі 104-го парашутно-десантного полку з 76-ї дивізії, 40-ї або 155-ї бригади Тихоокеанського флоту.