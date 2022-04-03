Десантники, кадирівці: дослідники CIT просять допомогти знайти винуватців "Бучанської різанини" (відео)

Команда планує встановити винуватців у масових вбивствах людей, щоб потім передати їх до Міжнародного кримінального суду та інших структур.

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Дослідники команди Conflict Intelligence Team просять знайти вбивць мирних жителів у Київській області, зокрема у Бучі. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі.

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Члени команди не мають ресурсів на своє незалежне розслідування, тому вони сприятимуть пошуку винних. Для цього вони спробують встановити частини та підрозділи, які брали участь у окупації українських населених пунктів. А також зібрати та підготувати докази для Міжнародного кримінального суду та інших структур, які проводитимуть повноцінне розслідування.

Наразі достовірно відомо, що перед вторгненням на територію Білорусі прибували сили Східного військового округу, а також 76-а десантно-штурмова дивізія та 98-а повітряно-десантна дивізія. Також там була помічена техніка Росгвардії, а на аеродромі у Гостомелі помічені кадирівці.

Вже під час окупації Бучі ЗС РФ у приватних будинків було помічено техніку БМД та БТР-МДМ. Ймовірно, вони зайняті російськими солдатами. Також є дані про участь у боях у районі міста 104-го парашутно-десантного полку із 76-ї дивізії. Як мінімум двоє військових із 234 полку були в місті: один з них потрапив у полон, а другий загинув.

[ + – ] Допит полоненого з 234 полку

У репортажі ВВС про тяжкі втрати 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії також пов'язують цю частину з боями в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля, але дослідники не мають підтвердження цієї інформації.

Також було повідомлення у росЗМІ про "зачистку" Бучі-Гостомеля-Озера, в яких брали участь морпіхи. Можливо, йдеться про 40-у або 155-у бригади Тихоокеанського флоту. Однак наголошується, що цей факт навряд може стати доказом скоєння масових убивств саме морськими піхотинцями ЗС РФ.

Тому дослідники просять поділитися фото, відео чи будь-якою іншою інформацією про ЗС РФ, які брали участь в окупації міст Київської області. Особливий інтерес викликають тактичні знаки на техніці, шеврони, нашивки з іменами та інші знаки розрізнення. Жителі України можуть передати інформацію через бот.

Нагадаємо, після виходу ЗС РФ із Бучі, у місті виявили сотні вбитих цивільних людей. Деякі з них були зі слідами тортур та із зав'язаними руками.

Після цих подій президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував посилення санкцій проти РФ, а самі події назвав "Бучанською різаниною".