Шарль Мішель назвав різаниною події в Бучі та анонсував нові санкції проти Росії

За словами політичного діяча, ЄС підтримає Україну.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував кадри масово вбитих людей у Бучі після звільнення Київської області від російських окупантів у своєму Twitter.

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[ + – ] Пост Шарля Мішеля

"Шокований жахливими кадрами звірств російської армії на звільненій Київщині #Бучанська різанина … ЄС допомагає #Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах" — зазначив голова Євроради, запустивши в мережі новий хештег #Бучанська різанина (#BuchaMassacre). Політик додав, що подальші санкції ЄС проти Росії незабаром будуть анонсовані.

Закінчив свій твіт англійською мовою Шарль Мішель словами "Слава Україні!".

Фокус писав про жахливі кадри звільненої Бучі від російських окупантів. Вулиці міста буквально засіяні трупами людей, зокрема тих, хто намагався виїхати з Бучі з більш безпечне місце. Люди, побачивши хліб, плачуть, оскільки місто довгий час було заблоковане.

Нагадаємо, Шарль Мішель заявляв, що Путін програє, та закликав підтримати Україну на перемовинах з РФ.