"Путін зазнає поразки": президент Євроради закликав підтримати Україну на переговорах з РФ

Під час спілкування з журналістами Шарль Мішель розповів, що не раз розмовляв з президентами України та РФ з початку війни, намагаючись домогтися припинення вогню та початку переговорів між сторонами.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Путін має бути переможений, і потрібно дати Володимиру Зеленському найкращий баланс сил у Європі, щоб зробити його позиції на переговорах з Росією вигіднішими, повідомляє CNN.

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"Ми повинні переконатися, що Путін зазнає поразки. Це має бути спільною метою. Це питання безпеки для майбутнього Європи та для майбутнього світу", — сказав Мішель.

Президент Європейської ради кілька разів розмовляв з президентами Росії та України з моменту початку війни, намагаючись домогтися припинення вогню та початку переговорів між сторонами конфлікту.

"Це надзвичайно складно, тому що ми не впевнені у щирості російського уряду. Ми не наївні — ми думаємо, що вони намагаються атакувати українських військових, щоб зміцнити свої позиції на переговорах", — додав Мішель.

Засідання Європейської ради заплановане на 24-25 березня 2022 року, а основною темою порядку денного стане Україна. Підтверджено, що президент США Джо Байден візьме участь у засіданні, щоб обговорити Україну та трансатлантичну співпрацю.

Президент Європейської ради також висловив свою позицію щодо введених проти Росії санкцій. На його думку, такі обмежувальні заходи мають бути розумними.

"Ми ухвалили рішення про безпрецедентні санкції проти Росії, ми націлені на олігархів, ми націлені на цілі сектори економіки", — пояснив Мішель.

Проте, на думку Мішеля, Європа є набагато більш залежною від постачання російських корисних копалин, ніж США.

"От чому ми повинні бути розумними. Мета полягає в тому, щоб націлитись на Росію, мета полягає в тому, щоб заподіяти біль Росії. Мета полягає в тому, щоб не завдавати болю собі", — пояснив Мішель.

На думку Мішеля, посилення європейської залежності від Росії відбулося у 2020 році, коли Європа ухвалила "Зелений курс".

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