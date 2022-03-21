У Чорнобильській зоні спостерігають погіршення показників радіації: під загрозою Україна та вся Європа

Українські рятувальники попереджають, що через пожежі радіаційне тло України та Європи може сильно погіршитися. А загасити вогонь неможливо, оскільки територія окупована військовими з Росії.

Через пожежі в Зоні відчуження спостерігається погіршення радіаційного стану. Про це 21 березня повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання України.

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Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Гідрометцентру ДСНС України зафіксував погіршення радіаційного фону в Зоні відчуження та за її межами. Це відбувається внаслідок лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях. Ліквідація пожеж неможлива через окупацію Чорнобильського регіону російськими військами.

За даними пожежної інформаційної системи The Fire Information for Resource Management System (FIRMS), пожежі з 11 по 18 березня 2022 року спостерігали переважно в західній та центральній частинах Зони відчуження.

У Держінспекції ядерного регулювання попереджають, якщо така ситуація продовжиться, то найближчим часом радіаційні показники в Чорнобильській зоні та за її межами, охоплюючи не лише Україну, а й інші держави, можуть погіршитися. Фахівці виділяють такі причини:

Наразі автоматизована система контролю радіації в Зоні відчуження не працює . Також немає даних про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в Чорнобильській зоні, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації.

. Також немає даних про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в Чорнобильській зоні, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації. Рятувальні служби, які займаються гасінням лісових пожеж у Зоні відчуження, не мають змоги виконувати свої функції .

. Лісові пожежі в холодну пору року є нетиповим явищем для Зони відчуження. Існує велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивність лісових пожеж може досягти максимально можливих меж. Це призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до повного вигоряння радіоактивно забруднених лісів у Зоні відчуження та значного погіршення радіаційних показників в Україні та всій Європі.

Чорнобильську АЕС захопили російські солдати 24 лютого, першого дня російського вторгнення. Ситуація, що склалася на станції, стурбувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке виступило із заявою, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на ЧАЕС.

Як заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, персонал Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) не в змозі ремонтувати та обслуговувати обладнання. Водночас білоруська служба "Радіо Свобода" 13 березня повідомляла про пожежі населених пунктів Полісся, Бобер, Стечанка та Рудня-Вересня, розташовані неподалік Чорнобильської зони відчуження.