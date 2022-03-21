В Чернобыльской зоне наблюдают ухудшение показателей радиации: под угрозой Украина и вся Европа

Украинские спасатели предупреждают, что из-за пожаров радиационный фон Украины и Европы может сильно ухудшиться. А потушить огонь невозможно, поскольку территория оккупирована военными из России.

Из-за пожаров в Зоне отчуждения наблюдается ухудшение радиационного состояния. Об этом 21 марта сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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По сообщению, Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра ГСЧС Украины зафиксировал ухудшение радиационного фона в Зоне отчуждения и за ее пределами. Это происходит в результате лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях. Ликвидация пожаров невозможна из-за оккупации Чернобыльского региона российскими войсками.

Согласно данным пожарной информационной системы The Fire Information for Resource Management System (FIRMS), пожары с 11 по 18 марта 2022 года наблюдались преимущественно в западной и центральной частях Зоны отчуждения.

В Госинспекции ядерного регулирования предупреждают, что при продолжении такой ситуации, в ближайшее время радиационные показатели в Чернобыльской зоне и за ее пределами, включая не только Украину, но и другие государства, могут сильно ухудшиться. Специалисты выделяют следующие причины:

Сейчас автоматизированная система контроля радиации в Зоне отчуждения не работает . Также нет данных о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Чернобыльской зоне, что делает невозможным адекватное реагирование на угрозы ухудшения радиационной ситуации.

. Также нет данных о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Чернобыльской зоне, что делает невозможным адекватное реагирование на угрозы ухудшения радиационной ситуации. Спасательные службы, которые занимаются тушением лесных пожаров в Зоне отчуждения, не имеют возможности выполнять свои функции .

. Лесные пожары в холодный период года являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивность лесных пожаров может достичь максимально возможных границ. Это приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и к значительному ухудшению радиационных показателей в Украине и всей Европе.

Чернобыльская АЭС была захвачена российскими солдатами 24 февраля, в первый день российского вторжения. Сложившаяся на станции ситуация обеспокоила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое выступило с заявлением, что больше не получает данные от системы мониторинга ядерных материалов на ЧАЭС.

Как заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси, персонал Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не в состоянии ремонтировать и обслуживать оборудование. В то же время, белорусская служба "Радио Свобода" 13 марта сообщала о пожарах населенных пунктов Полесье, Бобер, Стечанка и Рудня-Сентября, расположенных недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения.