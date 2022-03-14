Люди вымотались: персонал Чернобыльской АЭС не может проводить ремонтные работы

211 работников ЧАЭС физически и психологически устали. Они приступили к работе за день до того, как 24 февраля вражеские войска вошли на объект, заявили в МАГАТЭ.

Персонал Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не в состоянии ремонтировать и обслуживать оборудование. Об этом сказано в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси, которое опубликовано на сайте организации.

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По данным МАГАТЭ, 211 работников ЧАЭС физически и психологически вымотались, почти три недели они работают без перерыва. Они начали работать за день до того, как 24 февраля войска врага вошли на объект, отметил Гросси.

Ситуация на ЧАЭС ухудшается и в каждой минутой актуальной становится инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных электростанций в Украине, подчеркнул он.

[ + – ] На Чернобыльской атомной электростанции 13 марта восстановили электроснабжение

Гросси предложил рамочный механизм, позволяющий МАГАТЭ оказывать помощь для безопасной и надежной эксплуатации всех ядерных объектов в стране. Чтобы реализовать его, нужно согласие сторон конфликта.

"Оказать помощь ядерным объектам Украины мы можем только после подписания соответствующего документа. Я делаю все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Военные РФ захватили Чернобыльскую АЭС: что известно

На Чернобыльской атомной электростанции 13 марта удалось восстановить электроснабжение, сообщил "Энергоатом". Системы охлаждения отработанных ядерных сборок смогут работать в штатном режиме от резервного питания.

Министр энергетики Герман Галущенко после возобновления электроснабжения на ЧАЭС указал на важность установления 30-ти километровой демилитаризованной зоны вокруг всех украинских АЭС.

Белорусская служба "Радио Свобода" 13 марта сообщала о пожарах населенных пунктов Полесье, Бобер, Стечанка и Рудня-Сентября, расположенных недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения.

[ + – ] Возгорания произошли из-за попадания снаряда

Возгорания произошли из-за попадания снаряда, либо поджога. Спасатели не могли выехать на место происшествия из-за военного присутствия.

Напомним, что 9 марта компания "Укрэнерго" заявила о полной потере электроэнергии из-за действий оккупантов в зоне ЧАЭС. Отключение системы охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива могло бы привести к выбросу радиации.

В этот же день МАГАТЭ неожиданно потеряло связь с мониторинговыми системами на ЧАЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС. Вечером 9 марта он говорил о ситуации на ЧАЭС с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.