Чернобыльская АЭС обесточена: "Укрэнерго" предупредило об угрозе выброса радиации

По информации специалистов, радиационное облако может перенестись в другие районы Украины. Также задеть может Беларусь, Россию и Евросоюз.

Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за вражеских действий российских войск, что также привело к отключению света в городе Славутич. Боевые действия продолжаются, поэтому бригада работников не может выехать и возобновить энергопотребление. Отключение станции от электричества делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия. Также это может привести к выбросу радиации. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Facebook.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что АЭС в Чернобыле подключат к резервным дизель-генераторам, которые обеспечат работу объектов в ближайшие 48 часов. После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, это может привести к выбросу радиации. Он призвал все международное сообщество требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам возможность починить линии электроснабжения.

"Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно", — написал он в Twitter.

Чем еще угрожает обесточение ЧАЭС

На хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. После этого возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду, сообщили в государственной компании "Энергоатом".

Радиоактивное облако может перенестись в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения

Не работает система пожаротушения, это огромный риск при пожаре. Он может произойти вследствие попадания снаряда.

Напомним, 9 марта стало известно, что МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Чернобыльской АЭС. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас нет информации о том, что происходит в Чернобыле. Однако украинской стороне известно, что с момента захвата ЧАЭС весь персонал станции дежурил непрерывно.

Ранее, 6 марта появилась информация о том, что управление Запорожской АЭС приходится согласовывать с российскими военными. Также с персоналом станции связаться почти невозможно: военные РФ вывели из строя мобильные сети и интернет.