Чернобыльская АЭС обесточена: "Укрэнерго" предупредило об угрозе выброса радиации
По информации специалистов, радиационное облако может перенестись в другие районы Украины. Также задеть может Беларусь, Россию и Евросоюз.
Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за вражеских действий российских войск, что также привело к отключению света в городе Славутич. Боевые действия продолжаются, поэтому бригада работников не может выехать и возобновить энергопотребление. Отключение станции от электричества делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия. Также это может привести к выбросу радиации. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Facebook.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что АЭС в Чернобыле подключат к резервным дизель-генераторам, которые обеспечат работу объектов в ближайшие 48 часов. После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, это может привести к выбросу радиации. Он призвал все международное сообщество требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам возможность починить линии электроснабжения.
"Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно", — написал он в Twitter.
Чем еще угрожает обесточение ЧАЭС
На хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. После этого возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду, сообщили в государственной компании "Энергоатом".
- Радиоактивное облако может перенестись в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.
- Не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения
- Не работает система пожаротушения, это огромный риск при пожаре. Он может произойти вследствие попадания снаряда.
Напомним, 9 марта стало известно, что МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Чернобыльской АЭС. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас нет информации о том, что происходит в Чернобыле. Однако украинской стороне известно, что с момента захвата ЧАЭС весь персонал станции дежурил непрерывно.
Ранее, 6 марта появилась информация о том, что управление Запорожской АЭС приходится согласовывать с российскими военными. Также с персоналом станции связаться почти невозможно: военные РФ вывели из строя мобильные сети и интернет.