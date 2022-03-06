Управление Запорожской АЭС приходится согласовывать с военными РФ

С персоналом станции связаться практически невозможно, потому что российские оккупанты вывели из строя мобильные сети и интернет.

В воскресенье, 6 марта, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность из-за сообщений о том, что руководство ЗАЭС теперь выполняет предписания российских военных, а любые действия по управлению станцией теперь нужно предварительно согласовывать с российскими военными. Об это сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Наблюдаются и проблемы со связью с персоналом станции, т.к. российские оккупанты вывели из строя мобильные сети и интернет. Достоверную информацию с территории АЭС невозможно получить посредством обычных каналов связи. Отмечается, что стационарные телефонные линии, электронная почта и факс недоступны. Мобильная сеть есть, но очень плохого качества.

Сейчас на АЭС работают 2 из 6 реакторов. Радиационный фон остается в пределах нормы.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС после боя, в ходе которого произошло возгорание в учебно-тренировочном центре, пожар удалось ликвидирован к 7 утра.

Власти Украины обвинили кремлевское руководство в том, что оно поставило под угрозу ядерную безопасность. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что обстрелы ЗАЭС свидетельствуют о необходимости введения бесполетной зоны над территорией Украины. Это должно позволить защитить не только украинцев, но и жителей соседних стран.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Энергодара опроверг слухи, будто российские войска ушли из города. Несмотря на заявления главы Запорожской военно-гражданской администрации Александра Старуха, войска РФ по-прежнему остаются в Энергодаре и на территории захваченной ЗАЭС.