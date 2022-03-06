Управління Запорізької АЕС доводиться погоджувати з військовими РФ

З персоналом станції зв'язатися практично неможливо, тому що російські окупанти вивели з ладу мобільні мережі та інтернет.

У неділю, 6 березня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння через повідомлення про те, що керівництво ЗАЕС тепер виконує розпорядження російських військових, а будь-які дії з управління станцією тепер потрібно попередньо погоджувати з російськими військовими. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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Спостерігаються проблеми зі зв'язком із персоналом станції, оскільки російські окупанти вивели з ладу мобільні мережі та інтернет. Достовірну інформацію з території АЕС неможливо отримати у вигляді звичайних каналів зв'язку. Зазначається, що стаціонарні телефонні лінії, електронна пошта та факс недоступні. Мобільна мережа є, але дуже погана якість.

Наразі на АЕС працюють 2 із 6 реакторів. Радіаційне тло залишається в межах норми.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС після бою, у ході якого сталося загоряння в навчально-тренувальному центрі, пожежу вдалося ліквідувати до 7 ранку.

Влада України звинуватила кремлівське керівництво в тому, що воно поставило під загрозу ядерну безпеку. Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що обстріли ЗАЕС свідчать про необхідність запровадження безпольотної зони над територією України. Це має дозволити захистити не лише українців, а й мешканців сусідніх країн.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Енергодару спростував чутки, ніби російські війська пішли з міста. Попри заяви голови Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександра Старуха, війська РФ, як і раніше, залишаються в Енергодарі і на території захопленої ЗАЕС.