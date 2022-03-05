Мер Енергодару спростував чутки, що війська РФ залишили місто

Попри заяви голови Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександра Старуха, російські окупанти залишаються в Енергодарі та на ЗАЕС.

Російські війська продовжують контролювати периметр міста Енергодар та Запорізьку АЕС. Поширена раніше інформація про те, що окупанти повністю покинули місто, не відповідає дійсності. Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

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"На жаль, інформація про те, що російські війська повністю залишили Енергодар, не відповідає дійсності. Нині вони контролюють периметр міста і перебувають на АЕС. Міська влада за наявних обставин організує правопорядок, життєзабезпечення та господарську діяльність усіх служб Енергодару", — написав Орлов.

Варто зазначити, що хоча в місті залишається українська влада, через те, що по периметру Енергодару знаходяться ворожі війська, у місті не вистачає продуктів харчування, пального, і діє комендантська година.

Українська влада та міжнародні організації працюють над створенням "зеленого коридору" для евакуації жінок та дітей із міста.

Що казав Старух?

Зазначимо, що сьогодні вдень голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух заявив, що російські війська вийшли з Енергодару, і він перебуватиме під контролем українських органів влади.

Також він зазначив, що загарбники розграбували будівлю міської ради.

"Щоправда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон убили (у Бердянську — ред.), то вкрали ноутбуки. Навіщо їм у полі ноутбук взагалі не зрозуміло", — сказав Старух.

За його словами, обласна влада намагатиметься організувати гумконвой і доставити в Енергодар пальне та продукти. Нині у місті намагаються забезпечити функціонування швидких та ДСНС.

Також Старух додав, що ситуація у Запорізькій області залишається напруженою, на її території продовжуються бої з окупантами, а Запоріжжя готується до облоги.

"Сьогодні в області йшли бойові дії. Ті люди, які запропонували гуманітарний коридор із населених пунктів Донецької області, одночасно вели бої на шляху цього коридору — від Полог. У Запоріжжі відносно спокійно. Місто готується до облоги, зміцнюється та забезпечує ті поставлені завдання та необхідні роботи" — сказав він у коментарі "РБК-Україна".

Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріл росіян на Запорізькій АЕС в Енергодарі почалася пожежа, якій загрожувала перерости в ядерну катастрофу. Вчора російські війська взяли під контроль ЗАЕС.