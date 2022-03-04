Енергодар в окупації: російські війська взяли під контроль ЗАЕС, — мер міста

За словами мера Дмитра Орлова, енергоблоки АЕС не пошкоджені, працюють без зауважень, а радіаційний фон знаходиться в межах норми.

За останню добу в Енергодарі Запорізької області бійці ЗСУ вели бої з підрозділами ЗС РФ, які намагалися взяти під контроль Запорізьку АЕС. Унаслідок на території ЗАЕС виникла пожежа, яка була загашена, і за останніми даними електростанцію контролюють російські окупаційні війська. Про ситуацію в Енергодарі в Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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За його словами, внаслідок бойових дій на території найбільшої в Європі АЕС у навчально-тренувальному центрі виникла пожежа, яку до 7 ранку вдалося загасити. З усіх енергоблоків працює лише один — четвертий. Він функціонує у штатному режимі та без зауважень.

Також працює у звичайному режимі та без зауважень місцева ТЕС.

[ + – ] Бій біля ЗАЕС, 3 березня 2022

Мер повідомив, що сьогодні, 4 березня, в Енергодарі відсутнє опалення і водопостачання, також не було електрики, але цю проблему вдалося усунути.

"Стрільби по житлових кварталах не було. Жертв і поранених серед мирного неозброєного населення немає. Закликаю мирне населення не провокувати військових ЗС РФ", — сказав у відеозверненні Орлов.

Виходячи з його слів, Енергодар поки що контролюють російські окупаційні війська. Але на сторінці Facebook мер написав, що в місті "чужаків" не видно і на вулицях тихо.

[ + – ] Російські війська в Енергодарі, 4 березня 2022

[ + – ] Російські війська в Енергодарі, 4 березня 2022

Як повідомляє "УНІАН", сьогодні вдень в Енергодарі прогримів "дуже сильний вибух". Проте місцевий житель повідомив Фокусу, що вибуху не було чутно, і нічого енергоблокам ЗАЕС не загрожує.

Це ж підтвердив Орлов, який опублікував відеозвернення і розповів про оперативну обстановку на ЗАЕС. Він сказав, що радіаційний фон у місті відповідає нормам. Це підтверджують опубліковані місцевим виданням дані радіаційного фону в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що, за словами спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС в Енергодарі, намагаючись спровокувати катастрофу світового масштабу.