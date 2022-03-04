Энергодар в оккупации: российские войска взяли под контроль ЗАЭС, — мэр города

По словам мэра Дмитрия Орлова, энергоблоки АЭС не повреждены, работают без замечаний, а радиационный фон находится в пределах нормы.

За последние сутки в Энергодаре Запорожской области бойцы ВСУ вели бои с подразделениями ВС РФ, которые пытались взять под контроль Запорожскую АЭС. В результате на территории ЗАЭС возник пожар, который был потушен, и по последним данным электростанцию контролируют российские оккупационные войска. Об обстановке в Энергодаре в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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По его словам, в результате боевых действий на территории крупнейшей в Европе АЭС в учебно-тренировочном центре возник пожар, который к 7 утра удалось потушить. Из всех энергоблоков работает только один — четвертый. Он функционирует в штатном режиме и без замечаний.

Также работает в обычном режиме и без замечаний местная ТЭС.

[ + – ] Бой возле ЗАЭС, 3 марта 2022

Мэр сообщил, что сегодня, 4 марта, в Энергодаре отсутствует отопление и водоснабжение, также не было электричества, но эту проблему удалось устранить.

"Стрельбы по жилым кварталам не было. Жертв и раненных среди мирного невооруженного населения нет. Призываю мирное население не провоцировать военных ВС РФ", — сказал в видеообращении Орлов.

Исходя из его слов Энергодар пока контролируют российские оккупационные войска. Но на странице Facebook мэр написал, что в городе "чужаков" не видно и на улицах тихо.

[ + – ] Российские войска в Энергодаре, 4 марта 2022

[ + – ] Российские войска в Энергодаре, 4 марта 2022

Как сообщает "УНИАН", сегодня днем в Энергодаре прогремел "очень сильный взрыв". Однако местный житель сообщил Фокусу, что взрыва слышно не было, и ничего энергоблокам ЗАЭС не угрожает.

Это же подтвердил Орлов, который опубликовал видеообращение и рассказал об оперативной обстановке на ЗАЭС. Он сказал, что радиационный фон в городе отвечает нормам. Это же подтверждают опубликованные местным изданием данные радиационного фона в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что по словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, пытаясь спровоцировать катастрофу мирового масштаба.