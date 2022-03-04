"Остановите ядерного маньяка": Стефанчук предупредил о катастрофе из-за обстрелов ЗАЭС

По словам спикера Верховной Рады, обстрелы ЗАЭС свидетельствуют о необходимости введения бесполетной зоны над Украиной, что позволит защитить не только украинцев, но и жителей других стран.

Российские оккупанты пытаются спровоцировать катастрофу мирового масштаба, обстреливая Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в видеообращении, которое было опубликовано 4 марта.

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По его словам, Москва поставила мир на грань ядерного армагеддона, специально обстреливая Запорожскую АЭС в Энергодаре.

"Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Но Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее, чем Чернобыль. Это все свидететльствует о том, что преступления Владимира Путина достигли мирового масштаба и угрожают существованию Европы, а может и всего мира", — продолжил спикер Верховной Рады.

Стефанчук не сомневается, что обстрел ЗАЭС в Энергодаре наглядно свидетельствует о необходимости введения бесполетной зоны над Украиной. Спикер добавил, что подобные меры защитят не только украинцев, но и жителей других стран мира.

"Остановите ядерного маньяка!", — добавил Стефанчук в новом видеообращении.

[ + – ] Стефанчук предупредил об ядерной катастрофе после обстрелов ЗАЭС

Напомним, вечером 3 марта колонна российских войск выдвинулась к ЗАЭС, которая расположена в Энергодаре. Мэр города Дмитрий Орлов предупреждал, что в населенном пункте находится до 100 единиц техники оккупантов.

Из-за обстрелов и пожара на ЗАЭС президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру и призвал не допустить ядерную катастрофу. Утром 4 марта появилась информация о том, что пожар на Запорожской АЭС был потушен, а площадка вокруг атомной станции находится под контролем оккупационных войск.