"Не допустите гибель Европы": Зеленский обратился к миру в связи с пожаром на Запорожской АЭС
Президент Украины подчеркивает, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу в связи с пожаром на Запорожской АЭС, возникшему в результате обстрелов российскими войсками. Он призвал мир не дать России спровоцировать ядерную катастрофу. Обращение главы Украины к мировым лидерам и обычным европейцам опубликовано на его странице в Facebook.
"Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас. Российские танки обстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому. Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам. Ко всем людям, кто знает слово "Чернобыль", кто знает, кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции", — отметил Зеленский.
Он напомнил, что с последствиями Чернобыльской катастрофы боролись сотни тысяч человек, также пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.Но если в Чернобыле взорвался 1 энергоблок, то на Запорожской АЭС под угрозой находятся 6 энергоблоков.
Россия хочет это повторить и уже повторяет, уверен Зеленский.
Также украинский президент рассказал, что возникшую ситуацию уже обсудил с партнерами: главой Европейской Рады Шарлем Мишелем, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, главой МАГАТЭ, а также премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это в первый раз в нашей истории, в истории человечества. Государство-террорист прибегло к ядерному террору", — подчеркнул Зеленский.
Также он заявил, что украинцы содержали атомную станцию в безопасности, "чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог захватить, заминировать и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир".
Глава Украины считает, что взрыв на ЗАЭС приведет к эвакуация всей Европы.
"Не допустите гибели Европы от крушения на атомной станции", — призвал Зеленский европейцев.
Напомним, сегодня ночью из-за обстрелов россиян в Энергодаре начался пожар на Запорожской АЭС.
Отметим, что по информации издания "Украинская правда" на Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", а внутри объкта идет бой с нацгвардейцами. "Кадыровцы", как сообщают источники издания, хотят заминировать станцию и начать шантажировать ее Украину и мир.
По информации ГСЧС на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работает только 4 блока). Противопожарное состояние на станции в норме.
Однако за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Из-за того,что идет бой, спасателей не допустили к тушению.