Из-за обстрелов россиян на Запорожской АЭС начался пожар: что известно (обновляется)

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, существует угроза мировой безопасности.

На Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре вследствие обстрелов российских войск возник пожар. Существует угроза мировой безопасности. Об этом заявил мэр города Энергодара Дмитрий Орлов в своей Telegram-канале.

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"Угроза мировой безопасности!!!!! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская Атомная станция!!!!", — написал Орлов.

[ + – ] Сообщение мэра Энергодара

Напомним, на подступах к Запорожской АЭС в городе продолжаются бои с россиянами, украинские защитники держат оборону.

Мэр Энергодара призывает россиян немедленно прекратите обстреливать в упор Запорожскую АЭС.

На трансляции из Запорожской АЭС видны вспышки и колонна техники, которая по центру надвигается на станцию.

По словам Орлова, оккупанты попали в первый энергоблок ЗАЭС, спасатели не могут начать ликвидацию пожара из-за продолжения обстрелов.

[ + – ] Прямая трансляция из Запорожской АЭС

Ранее Фокус сообщал, что в Энергодаре колонна военных РФ выдвинулась к АЭС. В городе находится до 100 единиц российской военной техники. Местное население пытается оказать им сопротивление.