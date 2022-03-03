В Энергодаре колонна военных РФ выдвинулась к АЭС (видео)

В городе находится до 100 единиц российской военной техники. Местное население пытается оказать им сопротивление.

В Энергодаре Запорожской области колонна вражеской техники направилась в направлении местной АЭС, которая считается крупнейшей в Европе. На территории города слышны громкие выстрелы. Об этом сообщил местный мэр на своей странице в Facebook.

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По словам Дмитрия Орлова, звуки слышны с той стороны. Он также отметил, что в городе было восстановлено электроснабжение, а водоснабжение появится в ближайшее время.

По словам Орлова, в городе находится до 100 единиц российской военной техники, местное население пытается оказать им сопротивление. Жителям рекомендовалось немедленно покинуть улицы, отойти от окон в квартирах и не пользоваться лифтами.

Орлов отметил, что оккупанты стреляют по жителям города. Предварительно, на бульваре Каштановой и улице Молодежная во время обстрела пострадали несколько домов.

Отмечается, что в Энергодаре положение очень серьезное и что, судя по всему, войскам РФ был дан приказ стрелять по гражданскому населению.

Накануне горожане вышли навстречу российским войскам без оружия, чтобы продемонстрировать свое отношение к врагу.

Напомним, что США создают военный канал связи с РФ. Эта линия связи необходима, чтобы предотвращать инциденты военного характера. Аналогичный канал связи был создан во время конфликта в Сирии.

Ранее Фокус сообщал, что руководство США ввело санкции в отношении "круга друзей Путина", олигархов, а также пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Новые ограничения распространяются на 19 олигархов и 47 их родственников. Среди подсанкционных лиц — Алишер Усманов, братья Ротенберги, а также Евгений Пригожин.