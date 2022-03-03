В Енергодарі колона військових РФ вирушила до АЕС (відео)

У місті перебуває до 100 одиниць російської військової техніки. Місцеве населення намагається чинити опір.

В Енергодарі Запорізької області колона ворожої техніки вирушила в напрямку місцевої АЕС, яка вважається найбільшою в Європі. На території міста чути гучні постріли. Про це повідомив місцевий мер на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Дмитра Орлова, звуки чути з того боку. Він також зазначив, що в місті було відновлено електропостачання, а водопостачання з'явиться найближчим часом.

За словами Орлова, у місті перебуває до 100 одиниць російської військової техніки, місцеве населення намагається чинити їм опір. Жителям рекомендувалося негайно покинути вулиці, відійти від вікон у квартирах і не користуватися ліфтами.

Орлов зазначив, що окупанти стріляють у жителів міста. Попередньо, на бульварі Каштановій та вулиці Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків.

Зазначається, що в Енергодарі становище дуже серйозне і, судячи з усього, військам РФ було надано наказ стріляти по цивільному населенню.

Напередодні містяни вийшли назустріч російським військам без зброї, щоб продемонструвати своє ставлення до ворога.

Нагадаємо, що США створюють військовий канал зв'язку з РФ. Ця лінія зв'язку необхідна, щоб запобігти інцидентам військового характеру. Аналогічний канал зв'язку було створено під час конфлікту в Сирії.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво США ввело санкції щодо "кола друзів Путіна", олігархів, а також прессекретаря Дмитра Пєскова. Нові обмеження поширюються на 19 олігархів і 47 їхніх родичів. Серед підсанкційних осіб — Алішер Усманов, брати Ротенберги, а також Євген Пригожин.