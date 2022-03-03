США ввели санкції проти наближених до Путіна олігархів та прессекретаря Пєскова

Загалом під нові обмеження потрапили 19 олігархів та 47 членів їхніх сімей. Серед них – Алішер Усманов, брати Ротенберги та Євген Пригожин.

Наближені до Путіна олігархи з багатомільярдним статком і речник президента РФ Дмитро Пєсков потрапили під новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки. Про це 3 березня йдеться в заяві Білого Дому на офіційному сайті.

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"США накладуть санкції на великий список поплічників Путіна та членів їхніх сімей. Штати та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російської еліти — їхніх яхт, розкішних квартир, грошей та інших доходів, отриманих нечесним шляхом. Держдеп оголошує про нові обмеження щодо нових обмежень щодо видачі віз певним російським олігархам, членам їхніх сімей та близьким партнерам", — йдеться в заяві Білого Дому.

Під новий пакет санкцій США потрапили:

Алішер Усманов — один із найбагатших людей РФ. Його яхта та літак — одні з найбільших приватних власностей у Росії.

— один із найбагатших людей РФ. Його яхта та літак — одні з найбільших приватних власностей у Росії. Борис та Аркадій Ротенберги , а також їхні сім'ї. Одні з найбагатших людей РФ, Аркадій Ротенберг володіє найбільшою російською компанією з будівництва газопроводів;

, а також їхні сім'ї. Одні з найбагатших людей РФ, Аркадій Ротенберг володіє найбільшою російською компанією з будівництва газопроводів; Ігор Шувалов — колишній заступник голови уряду РФ, а зараз — голова державної корпорації "ВЕБ.РФ". Під санкції потрапили його сім'я, компанії та літак.

— колишній заступник голови уряду РФ, а зараз — голова державної корпорації "ВЕБ.РФ". Під санкції потрапили його сім'я, компанії та літак. Євген Пригожин, або, як його негласно називають, "кухар Путіна". Бізнесмен пов'язаний із безліччю злочинів, скоєних Кремлем. 2021 року ФБР запропонувало винагороду в розмірі до 250 тис. доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина . Під санкції потрапила родина Пригожина та три його компанії.

або, як його негласно називають, "кухар Путіна". Бізнесмен пов'язаний із безліччю злочинів, скоєних Кремлем. 2021 року . Під санкції потрапила родина Пригожина та три його компанії. Сергій Чемезов — гендиректор "Ростеху", генерал-полковник та член партії "Єдина Росія".

— гендиректор "Ростеху", генерал-полковник та член партії "Єдина Росія". Микола Токарєв — голова "Транснефти".Під санкції потрапили його сім'я та дві компанії з продажу елітної нерухомості;

— голова "Транснефти".Під санкції потрапили його сім'я та дві компанії з продажу елітної нерухомості; Дмитро Пєсков — прессекретар Путіна. У заяві Білого дому його назвали "головним постачальником Путінської пропаганди".

Повне блокування вводиться щодо таких видань:

Фонд стратегічної культури SDN та пов'язані з ним видання: "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" та "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

Новий східний прогноз;

Східний огляд;

United World International.

У заяві Білого Дому акцентують, що також санкції запроваджують щодо 26 осіб із РФ та України, які відіграють центральну роль в організаціях, зазначених вище. Вони дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію в межах війни в Україні, просувають цілі Росії та помилково виправдовують дії Кремля.

Через війну, яку розв'язала Росія на території мирної України, росіяни живуть під величезною кількістю санкцій. Штати раніше вже ввели санкції проти РФ та Білорусі, які торкнулися оборонки, нафтопереробки та імпорту. Акції компаній країни-агресора вже різко впали, і все йде до дефолту.

2 березня стало відомо, що Boeing і Airbus не поставлятимуть запчастини та обслуговуватимуть літаки РФ, а міжнародна платіжна система Mastercard відключила кілька російських банків від своєї мережі.

Через війну до середини цього року в Росії також закінчиться обладнання, за допомогою якого показують фільми, а російські коти та собаки також потрапили під обмеження.