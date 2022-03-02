Оборонка, імпорт і нафтопереробка: США ввели санкції проти РФ і Білорусі через Україну

Нові обмеження, як зазначають у Білому домі, вдарять по 22 російських компаніях, які пов'язані з виробництвом озброєння, а також запобігають "витоку технологій через Мінськ до Москви".

США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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У заяві сказано, що багатостороння координація західних союзників призвела до того, що Росія стала глобальним економічним і фінансовим ізгоєм.

"Ми не дозволяємо Путіну отримати доступ до свого військового фонду, щоб пом'якшити удар від наших дій. США й уряди інших країн переслідують наближених до Путіна та їхні сім'ї, виявляючи та заморожуючи активи, якими вони володіють у наших юрисдикціях — яхти, розкішні квартири, гроші й інші незаконно нажиті доходи... Ми продовжуватимемо нести витрати разом із союзниками та партнерами доти, поки Путін продовжуватиме ескалацію", — продовжили в адміністрації президента Джо Байдена.

Як зазначають у Білому домі, 2 березня США вводять такий пакет санкцій проти РФ і Білорусі:

Придушення імпорту технологічних товарів у Білорусь у відповідь на підтримку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Такі обмеження, як сказано в заяві, дозволять "запобігти витоку товарів, технологій і програмного забезпечення через Білорусь у РФ", а також знизить здатність обох країн продовжувати воєнну операцію.

Блокування оборонного сектора РФ — санкції вводяться щодо 22 російських компаній, пов'язані з виробництвом авіації, БМП, систем РЕБ, ракет, безпілотних апаратів тощо.

Експортний контроль нафтопереробки — обмеження націлені на ключове джерело доходу Москви. Мінторгівлі США накладе санкції на експорт технологій, які в довгостроковій перспективі підтримують російський нафтопереробний потенціал.

Санкції проти структур, які підтримують російських і білоруських військовослужбовців і спецслужби обох країн. Обмеження призведуть до того, що аерокосмічний і морський сектори РФ не отримають американські технологічні продукти й технології.

Закриття повітряного простору США для російських літаків. Перекриття "американського неба", як вважають у Білому домі, посилить міжнародну ізоляцію Росії та спровокує серйозний удар по її економіці. Обмеження стосуватимуться всіх сертифікованих, експлуатованих, зареєстрованих або контрольованих будь-якою особою суден, пов'язаних із Москвою.

Нагадаємо, 28 лютого Євросоюз повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили активи провідних російських олігархів і союзників президента РФ Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що 1 березня VISA запровадила санкції проти Росії. Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну платіжна система також виділила Києву $2 млн гуманітарної допомоги.