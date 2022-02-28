Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження

Рішення передбачає заборону на поїздки до Євросоюзу. Відомо, що в списку є Олена Скабеєва, Захар Прилєпін, Ігор Сєчін та Алішер Усманов.

ЄС заморозив активи провідних російських олігархів та союзників Путіна. Михайло Фрідман з "Альфа-Груп", фінансист Алішер Усманов, Ігор Сєчін з "Роснефти", а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у чорному списку Брюсселя, повідомляє Financial Times.

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У списку санкцій є також російські пропагандисти та політики — Антон Красовський, Захар Прилепін, Олена Скабеєва та Сергій Ролдугін.

ЄС заморозив активи та ввів заборону на поїздки більш ніж пів дюжині найвідоміших російських олігархів, багато з яких мають тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним, оскільки це карає деяких із найвпливовіших людей країни після вторгнення в Україну.

До осіб, які постраждали від заходів, входять Михайло Фрідман, засновник "Альфа-Груп", та його співвласник Петро Авен; Ігор Сєчін та Микола Токарєв, керівники нафтових компаній "Роснефть" та "Транснефть" відповідно, і фінансист Алішер Усманов.

Чорні списки, які набувають чинності негайно, є останніми в серії дедалі жорсткіших каральних санкцій, які ЄС почав вводити минулого тижня, оскільки він шукає способи завдати шкоди російській економіці та завадити військовим зусиллям Путіна. Заходи, введені США та західними союзниками проти російського центрального банку, призвели до різкого падіння курсу російського рубля, а також до шаленого зняття готівки громадянами Росії.

Серед тих, хто постраждав від обмежувальних заходів, узгоджених державами-членами в понеділок, 28 лютого 2022 року, є Фрідман, якого в заяві ЄС, що оголошує список санкцій, називають "провідним російським фінансистом і помічником путінського найближчого оточення". Фрідман активно підтримував матеріально чи фінансово та отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України.

Його банк, Альфа-Банк, вже потрапив під санкції ЄС за випуск облігацій, акцій та кредитів у ЄС для рефінансування, тоді як США запровадили обмеження щодо боргу та капіталу. Тим часом Авена називають одним із "найближчих олігархів" президента Росії.

Давній друг Путіна Геннадій Тимченко, засновник та акціонер Volga Group, також перебуває в списку ЄС. Він є акціонером банку "Росія", який вже перебуває під санкціями ЄС та Великобританії.

Главу "Роснефти" Сєчіна називають одним із найдовіреніших і найближчих радників Путіна, а також його особистим другом, який щодня контактував із президентом та отримував фінансові вигоди та важливі доручення в обмін на підпорядкування та вірність.

Сєчін вже отримав заборону на поїздки, його активи заморожені в США, як і його сина.

Токарєв, виконавчий директор російської нафто- і газопровідної компанії "Транснефть", служив разом із Путіним у КДБ і, за словами представників ЄС, є "одним із державних олігархів, які взяли на себе контроль над великими державними активами у 2000-х роках, коли Путін консолідував владу, і який тісно співпрацює з російською державою".

Інші імена в списку охоплюють Усманова, одного з "улюблених олігархів" Путіна, та Сергія Ролдугіна, прозваного "путінським гаманцем", який зберігає свої активи в банку "Росія".

ЄС посилається на розслідування міжнародного консорціуму ЗМІ, в якому стверджують, що Ролдугін несе відповідальність за "перетасовування" щонайменше 2 мільярдів доларів через банки та офшорні компанії в рамках таємної фінансової мережі Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що олігархи з РФ масово підпадають під санкції США. В самій Росії Центробанк не зможе стабілізувати рубль.