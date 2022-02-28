Евросоюз ввел новые санкции против России: кто попал под ограничения

Решение предусматривает запрет на поездки в Евросоюз. Известно, что в списке есть Елена Скабеева, Захар Прилепин, Игорь Сечин и Алишер Усманов.

ЕС заморозил активы ведущих российских олигархов и союзников Путина. Михаил Фридман из "Альфа-групп", финансист Алишер Усманов, Игорь Сечин из "Роснефти", а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в черном списке Брюсселя, сообщает Financial Times.

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В санкционном списке есть также российские пропагандисты и политики — Антон Красовский, Захар Прилепин, Елена Скабеева и Сергей Ролдугин.

ЕС заморозил активы и ввел запрет на поездки более полудюжины самых известных российских олигархов, многие из которых имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, поскольку это наказывает некоторых из самых влиятельных людей страны после вторжения в Украину.

В число лиц, пострадавших от мер, входят Михаил Фридман, основатель "Альфа-Групп", и его совладелец Петр Авен; Игорь Сечин и Николай Токарев, руководители нефтяных компаний "Роснефть" и "Транснефть" соответственно, и финансист Алишер Усманов.

Черные списки, которые вступают в силу немедленно, являются последними в серии все более жестких карательных санкций, которые ЕС начал вводить на прошлой неделе, поскольку он ищет способы нанести ущерб российской экономике и помешать военным усилиям Путина. Меры, введенные США и западными союзниками против российского центрального банка, привели к резкому падению курса российского рубля, а также к бешеному снятию наличных гражданами России.

Среди тех, кто пострадал от ограничительных мер, согласованных государствами-членами в понедельник, 28 февраля 2022 года, есть Фридман, которого в заявлении ЕС, объявляющем санкционный список, называют "ведущим российским финансистом и помощником путинского ближайшего окружения". Фридман активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Его банк, Альфа-Банк, уже попал под санкции ЕС за выпуск облигаций, акций и кредитов в ЕС для рефинансирования, в то время как США ввели ограничения по долгу и капиталу. Между тем Авена называют одним из "ближайших олигархов" президента России.

Давний друг Путина Геннадий Тимченко, основатель и акционер Volga Group, также находится в списке ЕС. Он является акционером банка "Россия", который уже находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Главу "Роснефти" Сечина называют одним из самых доверенных и ближайших советников Путина, а также его личным другом, который ежедневно контактировал с президентом и получал финансовые выгоды и важные поручения в обмен на подчинение и верность.

Сечин уже находится под запретом на поездки, заморожены его активы в США, как и его сына.

Токарев, исполнительный директор российской нефте- и газопроводной компании "Транснефть", служил вместе с Путиным в КГБ и, по словам представителей ЕС, является "одним из государственных олигархов, взявших на себя контроль над крупными государственными активами в 2000-х годах, когда Путин консолидировал власть, и который действует в тесном сотрудничестве с российским государством".

Другие имена в списке включают Усманова, одного из "любимых олигархов" Путина, и Сергея Ролдугина, прозванного "путинским кошельком", который хранит свои активы в банке "Россия".

ЕС ссылается на расследование международного консорциума СМИ, в котором утверждается, что Ролдугин несет ответственность за "перетасовку" не менее 2 миллиардов долларов через банки и офшорные компании в рамках тайной финансовой сети Путина.

Ранее Фокус сообщал, что олигархи из РФ массово попадают под санкции США. В самой России Центробанк уже не сможет стабилизировать рубль.