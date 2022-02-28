Олигархи из РФ массово попадают под санкции США: что о них известно (фото)

Российская элита, которая попала под санкции Байдена, оказывает большое влияние на российскую политику, которая привела к вторжению в Украину.

Бывший глава КГБ, руководитель алмазодобывающей компании и заместитель премьер-министра — лишь некоторые из ролей, занимаемых российскими олигархами, против которых администрация Байдена ввела санкции в отношении "близких к Путину семей", пишет NBC news.

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С целью удержать Путина от эскалации на Украине США неуклонно вводят санкции против Москвы, тесно сотрудничая с европейскими союзниками. Эти усилия, которые пока не помешали Путину, могут оказать долгосрочные последствия для российских бизнесменов и государственных лидеров, осуществляющих международные сделки.

В пятницу Белый дом заявил, что он также предпримет редкий шаг — введет прямые санкции против Путина, что является в значительной степени символическим действием, учитывая, что российский лидер скрывает свое богатство и затрудняет замораживание его активов.

"Близкая к Путину элита продолжает использовать свои привилегии для разграбления российского государства, собственного обогащения и возведения членов своих семьи на одни из самых высоких постов в стране", — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Находящиеся под санкциями олигархи и влиятельные российские элиты использовали членов семьи для перемещения активов и сокрытия своих огромных богатств.

Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что санкции призваны ослабить попытки России угрожать стабильности и миру в Европе, а также отрезать доступ к широкой международной экономике.

Созданный список выходит за рамки обычных бизнес-магнатов, санкционированных в прошлом, охватывая уже приближенных друзей КГБ. Они оказывают большее влияние на политику, которая привела к вторжению в Украину.

"Санкции могут оказаться эффективными, если ограничить способность этих игроков вести бизнес за рубежом, хранить активы в надежных банках и открывать счета в солидных западных учреждениях", — подчеркнул экс-посол США Уильям Кортни.

Список русской элиты, попавшей под санкции США:

Сергей Сергеевич Иванов, сын Сергея Борисовича Иванова

[ + – ] Сергей Сергеевич Иванов

Сергей Сергеевич Иванов — один из ближайших соратников Путина, который ранее занимал должности руководителя Администрации президента, министра обороны России, а затем стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он служил вместе с Путиным в КГБ, а позже стал постоянным членом Совета безопасности Российской Федерации.

Его сын, Сергей Иванов, является генеральным директором российской государственной алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и членом правления "Газпромбанка", третьего по величине финансового учреждения России.

Андрей Патрушев, сын Николая Патрушева

[ + – ] Андрей Патрушев

Николай Патрушев также служил в КГБ вместе с Путиным, позже стал главой Федеральной службы безопасности, основного правопреемника КГБ Советского Союза. Патрушев в настоящее время является секретарем Совета безопасности РФ и ранее подвергался санкциям в 2018 году.

Он также был причастен к смертельному отравлению радиацией Александра Литвиненко, бывшего сотрудника КГБ-ФСБ, получившего политическое убежище в Великобритании. Его сын, Андрей Патрушев, занимал руководящие должности в компании "Газпром нефть", третьей по величине нефтедобывающей компании в России.

Иван Сечин, сын Игоря Сечина

[ + – ] Игорь Сечин

Игорь Сечин — генеральный директор, заместитель руководителя администрации президента России, председатель совета директоров компании "Роснефти", одной из крупнейших в мире публичных нефтяных компаний. Он также занимал пост заместителя председателя правительства РФ с 2008 по 2012 год. Его отец Иван Сечин является заместителем руководителя департамента в "Роснефти".

Александр Ведяхин

[ + – ] Александр Ведяхин

Ведяхин в настоящее время занимает пост первого заместителя председателя правления Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения России, которое также подверглось санкциям на этой неделе.

Андрей Пучков

[ + – ] Андрей Пучков

Андрей Пучков — высокопоставленный руководитель банка ВТБ, второго по величине финансового института России, против которого на этой неделе были введены санкции. Пучков ранее был председателем совета директоров футбольного клуба "Динамо Москва" и ряда других компаний, включая несколько предприятий в сфере недвижимости. После объявления санкций ВТБ был исключен из списка лоббистских фирм США.

Юрий Соловьев

[ + – ] Юрий Соловьев

Юрий Соловьев является первым заместителем президента-председателя Правления Банка ВТБ, ранее работал в Lehman Brothers и Deutsch Bank в Лондоне.

В настоящее время он является председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Согласно данным Министерства финансов США, жена Соловьева Галина Улютина ранее была замешана в схеме с "золотыми паспортами". Такое соглашение позволяет состоятельным иностранцам получить гражданство в обмен на минимальную сумму инвестиций в определенных странах.