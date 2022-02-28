Олігархи з РФ масово потрапляють під санкції США: що про них відомо (фото)

Російська еліта, яка потрапила під санкції Байдена, дуже впливає на російську політику, яка призвела до вторгнення в Україну.

Колишній глава КДБ, керівник алмазовидобувної компанії та заступник прем'єр-міністра — лише деякі з ролей, які займають російські олігархи, проти яких адміністрація Байдена ввела санкції щодо "близьких до Путіна сімей", пише NBC news.

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З метою утримати Путіна від ескалації в Україні США неухильно запроваджують санкції проти Москви, тісно співпрацюючи з європейськими союзниками. Ці зусилля, які поки не завадили Путіну, можуть мати довгострокові наслідки для російських бізнесменів та державних лідерів, які укладають міжнародні угоди.

У п'ятницю Білий дім заявив, що він також зробить рідкісний крок — запровадить прямі санкції проти Путіна, що є значною мірою символічною дією з огляду на те, що російський лідер приховує своє багатство та ускладнює заморожування його активів.

"Близька до Путіна еліта продовжує використовувати свої привілеї для пограбування російської держави, власного збагачення та зведення членів своєї сім'ї на одні з найвищих постів у країні", — йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Олігархи, що перебувають під санкціями, і впливові російські еліти використовували членів сім'ї для переміщення активів і приховування своїх величезних багатств.

Міністр фінансів Джанет Єллен зазначила, що санкції покликані послабити спроби Росії загрожувати стабільності та миру в Європі, а також відрізати доступ до широкої міжнародної економіки.

Створений список виходить за межі звичайних бізнес-магнатів, санкціонованих у минулому, охоплюючи вже наближених друзів КДБ. Вони мають більший вплив на політику, яка призвела до вторгнення в Україну.

"Санкції можуть виявитися ефективними, якщо обмежити здатність цих гравців вести бізнес за кордоном, зберігати активи в надійних банках та відкривати рахунки в солідних західних установах", — наголосив експосол США Вільям Кортні.

Список російської еліти, що потрапила під санкції США:

Сергій Сергійович Іванов, син Сергія Борисовича Іванова

[ + – ] Сергій Сергійович Іванов

Сергій Сергійович Іванов — один із найближчих соратників Путіна, який раніше обіймав посади керівника Адміністрації президента, міністра оборони Росії, а згодом став спеціальним представником президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. Він служив разом із Путіним у КДБ, а пізніше став постійним членом Ради безпеки Російської Федерації.

Його син, Сергій Іванов, є генеральним директором російської державної алмазовидобувної компанії "АЛРОСА" та членом правління "Газпромбанку", третьої за величиною фінансової установи Росії.

Андрій Патрушев, син Миколи Патрушева

[ + – ] Андрій Патрушев

Микола Патрушев також служив у КДБ разом із Путіним, пізніше став головою Федеральної служби безпеки, основного правонаступника КДБ Радянського Союзу. Патрушев зараз є секретарем Ради безпеки РФ і раніше піддавався санкціям у 2018 році.

Він також був причетний до смертельного отруєння радіацією Олександра Литвиненка, колишнього співробітника КДБ-ФСБ, який отримав політичний притулок у Великій Британії. Його син, Андрій Патрушев, обіймав керівні посади в компанії "Газпром нафта", третьої за величиною нафтовидобувної компанії в Росії.

Іван Сєчін, син Ігоря Сєчіна

[ + – ] Ігор Сєчін

Ігор Сєчін — генеральний директор, заступник керівника адміністрації президента Росії, голова ради директорів компанії "Роснефти", однієї з найбільших у світі публічних нафтових компаній. Він також обіймав посаду заступника голови уряду РФ з 2008 до 2012 року. Його батько, Іван Сєчін, є заступником керівника департаменту в "Роснафті".

Олександр Ведяхін

[ + – ] Олександр Ведяхін

Ведяхін зараз обіймає посаду першого заступника голови правління Ощадбанку, найбільшої фінансової установи Росії, яка також зазнала санкцій цього тижня.

Андрій Пучков

[ + – ] Андрій Пучков

Андрій Пучков — високопоставлений керівник банку ВТБ, другого за величиною фінансового інституту Росії, проти якого цього тижня ввели санкції. Пучков раніше був головою ради директорів футбольного клубу "Динамо Москва" та низки інших компаній, включаючи кілька підприємств у сфері нерухомості. Після оголошення санкцій ВТБ виключили зі списку лобістських фірм США.

Юрій Соловйов

[ + – ] Юрій Соловйов

Юрій Соловйов є першим заступником президента-голови Правління Банку ВТБ, раніше працював у Lehman Brothers та Deutsch Bank у Лондоні.

Наразі він є головою ради директорів московського футбольного клубу "Динамо". За даними Міністерства фінансів США, дружина Соловйова Галина Улютіна раніше була замішана у схемі із "золотими паспортами". Така угода дозволяє заможним іноземцям отримати громадянство за мінімальну суму інвестицій у певних країнах.