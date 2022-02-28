Эксперты о санкциях: Центробанк не сможет стабилизировать рубль

Благодаря санкциям Запада, до 60% международных резервов Российской Федерации будут парализованы.

Министры иностранных дел ЕС на прошедшей 27 февраля неформальной встрече утвердили новую санкцию против РФ, парализующую активы российского центробанка. Как писал Фокус, со ссылкой на слова главы Европарламента Жозепа Борреля, благодаря этим мерам удастся заморозить более половины финансовых резервов ЦБ РФ. Скоординированно с Европой в этом направлении накануне пообещали действовать в США.

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Центробанк России заранее накапливал финансовую "подушку безопасности" и на момент вторжения в Украину аккумулировал $643,2 млрд. Этот ресурс Россия, очевидно, рассчитывала использовать для сглаживания экономических рисков, связанных с развязыванием войны. Тем не менее, теперь путинскому режиму на этот багаж уже не стоит надеяться.

Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, объясняет, что ЕС и США теперь должны заблокировать резервы ЦБ в долларах и евро, доля которых составляет около 50%.

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"Если прибавить к этому фунты стерлингов, и канадские доллары (потому что Канада и Британия, вскоре могут также присоединятся к такой санкции), этот показатель возрастет до 60%, — продолжает Фастовец. – Таким образом, в ЦБ РФ останутся доступными только активы в китайских юанях и золоте".

Фастовец объясняет, что на практике такая блокировка лишает российского регулятора возможности проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля. То есть российская валюта рискует отправиться в свободное плавание на волнах паники.

Новость о санкциях против Центробанка в сочетании с анонсированным отключением большого числа российских банков от международной системы платежей SWIFT раскачала российский валютный рынок и подняла панику среди населения РФ. На этом фоне рубль на международных торгах 28 февраля упал на 30% до исторического минимума 127 USDRUB. Между тем, российские граждане часами простаивали в очередях, чтобы купить валюту и снять с карт наличные рубли.

Напомним, в день начала российского вторжения в комментарии Фокусу политолог Виктор Таран подчеркнул, что "адские" санкции против РФ должны касаться не только окружения Путина, а быть ощутимыми для каждого россиянина. Именно это, по мнению экспертов, побудит население России активно участвовать в протестах против своего кровавого режима.

Лишенный пространства для маневра Центробанк РФ, спасая рубль, был вынужден 28 февраля 2022 года поднять учетную ставку более чем вдвое – с 9,5% до 20%, что стало историческим максимумом с 2003 года.