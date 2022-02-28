Санкции против РФ: найден эффективный способ полностью остановить российский автопром

Автомобильные предприятия страны-агрессора оставили без важных компонентов.

Крупнейший производитель микрочипов в мире, тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), решила полностью остановить экспорт своей продукции в Россию, а также продажу ее компаниям-поставщикам на российский рынок. Такое решение может полностью остановить все российские автозаводы. Об этом сообщает пресс-центр компании.

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Такое решение в TSMC приняли после тщательного изучения экономических санкций, наложенных на РФ. Как известно, правительство Тайваня присоединилось к ним и заявило, что будет координировать усилия с США и другими странами мира.

[ + – ] Без микрочипов российские автозаводы остановятся

"TSMC уже полностью прекратила поставки в Россию и ее промышленных поставщиков", — заявила пресс-служба компании.

Прекращение экспорта продукции TSMC в Россию может привести к острому кризису автопрома РФ. Учитывая, что в мире в последние годы остро ощущается дефицит автомобильных микрочипов, замену будет найти невероятно сложно.

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Поэтому очень вероятно, что автомобильные предприятия в РФ остановятся полностью или частично. Также возможен вариант, что недособранные автомобили без необходимых им микрочипов будут собираться на складах.

К слову, ранее Фокус сообщал, что московский завод Renault уже прекратил свою работу из-за санкций. Также в России прекратили продажи несколько автобрендов.