Санкции против РФ: ведущие мировые автопроизводители покидают российский рынок

Сразу несколько автогигантов прекращают продажи своих моделей в России, а Renault остановили сборочный конвейер российского предприятия.

Ряд крупных мировых автопроизводителей объявили о прекращении продаж автомобилей в России. Причинами такого решение стало вторжение России в Украину, а также резкое падение курса рубля. Об этом сообщает Автоцентр.

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В частности, покинуть российский рынок решились General Motors и Jaguar Land Rover. А Volkswagen Group прекратил продажи автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Porsche, а также мотоциклов Ducati. Будут распроданы лишь уже растаможенные и отгруженные авто.

[ + – ] Завод Renault в Москве остановлен Фото: Renault

"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления.

Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации в Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", — сообщила директор по связям с общественностью концерна Наталья Костюкович.

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Кроме того, с 25 февраля прекращено производство автомобилей Renault на предприятии в Москве. Ранее о возможности остановки конвейера предупреждал руководитель Renault Group Лука де Мео.

Также Фокус сообщал, что чемпионы Формулы-1 в знак протеста против нападения России на Украину объявили о бойкоте Гран-при в Сочи.