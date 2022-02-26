Санкции против РФ: ведущие мировые автопроизводители покидают российский рынок
Сразу несколько автогигантов прекращают продажи своих моделей в России, а Renault остановили сборочный конвейер российского предприятия.
Ряд крупных мировых автопроизводителей объявили о прекращении продаж автомобилей в России. Причинами такого решение стало вторжение России в Украину, а также резкое падение курса рубля. Об этом сообщает Автоцентр.
В частности, покинуть российский рынок решились General Motors и Jaguar Land Rover. А Volkswagen Group прекратил продажи автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Porsche, а также мотоциклов Ducati. Будут распроданы лишь уже растаможенные и отгруженные авто.
"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления.
Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации в Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", — сообщила директор по связям с общественностью концерна Наталья Костюкович.Важно
Кроме того, с 25 февраля прекращено производство автомобилей Renault на предприятии в Москве. Ранее о возможности остановки конвейера предупреждал руководитель Renault Group Лука де Мео.
Также Фокус сообщал, что чемпионы Формулы-1 в знак протеста против нападения России на Украину объявили о бойкоте Гран-при в Сочи.