Санкції проти РФ: провідні світові автовиробники залишають російський ринок
Відразу кілька автогігантів припиняють продаж своїх моделей в Росії, а Renault зупинили складальний конвеєр російського підприємства.
Низка великих світових автовиробників оголосили про припинення продажів автомобілів у Росії. Причинами такого рішення стало вторгнення Росії в Україну, а також різке зниження курсу рубля. Про це повідомляє Автоцентр.
Зокрема, покинути російський ринок наважилися General Motors та Jaguar Land Rover. А Volkswagen Group припинив продажі автомобілів брендів Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini та Porsche, а також мотоциклів Ducati. Розпродаватимуть лише вже розмитнені та відвантажені авто.
"У зв'язку з поточною ситуацією постачання на адресу дилерів марок, що входять до складу Volkswagen Груп Рус, призупинили до подальшого повідомлення.
Концерн Volkswagen з великою тривогою та стурбованістю взяв до відома новину про ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше припинення бойових дій та повернення до дипломатії", — повідомила директорка зі зв'язків із громадськістю концерну Наталія Костюкович.Важливо
Крім того, з 25 лютого припинили виробництво автомобілів Renault на підприємстві в Москві. Раніше про можливість зупинки конвеєра попереджав керівник Renault Group Лука де Мео.
Також Фокус повідомляв, що чемпіони Формули-1 на знак протесту проти нападу Росії на Україну оголосили про бойкот Гран-прі в Сочі.