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Чемпіони Формули-1 засудили вторгнення Росії в Україну та бойкотують гонку в Сочі

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Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Формула-1, Гран-прі Росії, вторгнення Росії в Україну
Фото: eurosport | Себастьян Феттель

Себастьян Феттель і Макс Ферстаппен не поїдуть на російський гран-прі до Сочі.

Зірки Формули-1 виступили із засудженням нападу Росії на Україну. Гонщики відмовилися від участі у Гран-прі Росії, що пройде на трасі в Сочі 23-25 вересня. Про це повідомляє сайт WTF1.

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель, який виступає за Aston Martin, першим виступив проти війни і назвав Володимира Путіна божевільним.

Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Формула-1, Гран-прі Росії, вторгнення Росії в Україну
Макс Ферстаппен
Фото: Twitter

"Сьогодні зранку був шокований через новини в Україні. Це жахливо. Як ви знаєте, у нас у календарі є перегони в Росії, але я вважаю, що не маю туди їхати. І не поїду туди — це неправильно ганятися в цій країні. Мені шкода людей, безневинних людей, яких вбивають з дурних причин. У влади дивний безумець", — заявив Себастьян Феттель.

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Колегу підтримав чинний чемпіон світу, пілот Red Bull Макс Ферстаппен: "Коли країна у війні, неправильно там змагатись".

Раніше із засудженням нападу Росії на Україну виступили в УЄФА та збираються забрати у Санкт-Петербурга право проводити фінал Ліги Чемпіонів 28 травня.

Також Фокус писав, що Олександр Зінченко назвав Путіна мерзотою, за що його допис в Instagram було вилучено.