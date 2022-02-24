Чемпионы Формулы-1 осудили вторжение России в Украину и бойкотируют гонку в Сочи

Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен не поедут на российский гран-при в Сочи.

Звезды Формулы-1 выступили с осуждением нападения России на Украину. Гонщики отказались от участия в Гран-при России, которое пройдет на трассе в Сочи 23-25 сентября. Об этом сообщает сайт WTF1.

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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступающий за Aston Martin, первым выступил против войны и назвал Владимира Путина безумцем.

[ + – ] Макс Ферстаппен Фото: Twitter

"Сегодня с утра был шокирован из-за новостей в Украине. Это ужасно. Как вы знаете, у нас в календаре есть гонка в России, но я считаю, что не должен туда ехать. И не поеду туда — это неправильно гоняться в этой стране. Мне жаль людей, невинных людей, которых убивают по глупым причинам. У власти странный безумец", — заявил Себастьян Феттель.

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УПЛ объявила об остановке чемпионата Украины по футболу

Коллегу поддержал действующий чемпион мира, пилот Red Bull Макс Ферстаппен: "Когда страна в войне, неправильно там соревноваться".

Ранее с осуждением нападения России на Украину выступили в УЕФА и собираются отобрать у Санкт-Петербурга право проводить финал Лиги Чемпионов 28 мая.

Также Фокус писал, что Александр Зинченко назвал Путина мразью, за что его пост в Instagram был удален.