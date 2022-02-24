25 февраля УЕФА проведет экстренное заседание исполкома из-за ситуации в Украине

О принятых решениях главное европейское футбольное ведомство сообщит после заседания.

Из-за развивающихся событий между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Встреча состоится в пятницу 25 февраля в 10 часов по центральноевропейскому времени. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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О принятых решениях главное европейское футбольное ведомство сообщит после заседания.

Напомним, что Украинская премьер-лига приняла решение остановить чемпионат Украины по футболу. Такое решение объясняется вводом военного положения по всей территории страны, что исключает возможность проведения футбольных матчей. Пресс-служба УПЛ уведомила об этом на своем сайте.

Руководство Премьер-лиги ожидало решения Исполкома УАФ о том, стоит ли продолжать сезона УПЛ в условиях "Чрезвычайного положения". Однако из-за начала ввода российских войск в Украину, глава президент Владимир Зеленский на 30 дней объявил военное положение.

Ранее Фокус сообщал, что в УЕФА отказались от планов проведения финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге. Изначально финал главного клубного турнира Европы должен был состояться в Санкт-Петербурге — 28 мая на "Газпром Арене". Но из-за начала полномасштабной агрессии РФ в отношении Украины Союз европейских ассоциаций решил отобрать у РФ такое право.

Матч двух лучших европейских команд по итогам сезона могут перенести на лондонский "Уэмбли".