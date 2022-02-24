УПЛ объявила об остановке чемпионата Украины по футболу

В связи с военным положением проведение футбольных матчей в Украине становится невозможным.

Украинская Премьер-лига останавливает проведение чемпионата Украины по футболу. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

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Сообщается, что такое решение принято в связи с введением военного положения.

Накануне в УПЛ ожидали заседания Исполкома УАФ, который должен был принять решение о проведении чемпионата Украины в условиях режима "Чрезвычайного положения". Но после начала военной операции Российской Федерации в отношении Украины, президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на 30 дней.

Чемпионат Украины по футболу должен был вернуться после зимнего перерыва 26 февраля. До конца турнира командам остается сыграть 12 туров.

Ранее Фокус сообщал, что Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение остановить все спортивные соревнования в Украине сроком на 30 дней. Такое решение было принято в связи с переходом Украины еще в чрезвычайное положение.

Чемпионат Украины по баскетболу также был приостановлен. Соревнования остановились на стадии третьего круга. На официальном сайте Федерации баскетбола Украины появилось официальное подтверждение того, что соревнования остановлены до дальнейшего распоряжения.

Ранее в поддержку Украины высказался экс-главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко. Он призвал народ к единству и отметил, что всегда гордился своим народом и страной.

Свою гражданскую позицию выразил и украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук, который забил гол в ворота "Аякса" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Празднуя взятие ворот, Яремчук снял игровую футболку, под которой оказалась футболка с трезубцем.