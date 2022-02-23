Чрезвычайное положение. В ближайший месяц Украина будет без спортивных соревнований, - СМИ

В Украине отменены все спортивные мероприятия. При этом команды и спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях.

Министерство молодежи и спорта Украины объявило, что отменяет все запланированные спортивные и массовые мероприятия на территории страны, пока будет действовать чрезвычайное положение. Такой запрет будет действовать по меньшей 30 дней. Об этом сообщает Sport.ua.

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В течение ближайших суток будет издан соответствующий приказ.

Такое решение Минспорта объясняется введением на территории Украины чрезвычайного положения из-за признания Кремлем независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и появления на территории ОРДЛО регулярных войск РФ.

23 февраля Указа Президента Украины должен быть ратифицирован на внеочередном заседании Верховной Рады.

Такое решение предполагает, что, как минимум, в течение следующего месяца спортивные мероприятия и тренировочные сборы в Украине проводиться не будут. При этом украинские команды смогут участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, что Андрей Шевченко призвал граждан Украины сплотиться в сложное для страны время. По словам Шевченко, у страны было много непростых периодов, а за прошедшие 30 лет Украина сформировались как нация.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше не хотят играть матч национальной футбольной сборной в России. В случае если инициатива Польши получит поддержку, РФ может потерять право проводить любые международные соревнования.