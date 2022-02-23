Надзвичайний стан. В найближчий місяць Україна буде без спортивних змагань, — ЗМІ

В Україні скасували всі спортивні заходи. Водночас команди та спортсмени зможуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Міністерство молоді та спорту України оголосило, що скасовує всі заплановані спортивні та масові заходи на території країни, поки діятиме надзвичайний стан. Така заборона діятиме щонайменше 30 днів. Про це повідомляє Sport.ua.

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Протягом найближчої доби видадуть відповідний наказ.

Таке рішення Мінспорту пояснюють запровадженням на території України надзвичайного стану через визнання Кремлем незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та появи на території ОРДЛО регулярних військ РФ.

23 лютого Указ Президента України мають ратифікувати на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Таке рішення передбачає, що, як мінімум, протягом наступного місяця спортивні заходи та тренувальні збори в Україні не проводитимуть. Водночас українські команди матимуть змогу брати участь у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко закликав громадян України згуртуватися в складний для країни час. За словами Шевченка, країна мала багато непростих періодів, а за минулі 30 років Україна сформувалася як нація.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі не хочуть грати матч національної футбольної збірної в Росії. Якщо ініціатива Польщі отримає підтримку, РФ може втратити право проводити будь-які міжнародні змагання.