Польща хоче перенести матч зі збірною Росії з футболу на нейтральне поле

Якщо ініціативу Польщі схвалить, РФ ризикує втратити право на проведення будь-яких міжнародних змагань.

Футбольні чиновники Польщі хочуть домогтися перенесення на нейтральне поле майбутнього матчу своєї національної команди зі збірною Росії, у якому визначиться претендент на потрапляння на Чемпіонат світу в Катарі-2022. Про це повідомляє портал Sport.interia.

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У Міністерстві спорту й туризму Польщі пропонують запровадити додаткові санкції щодо Росії у сфері спорту.

Якщо ініціативу Польщі буде схвалено, РФ, можливо, втратить право не лише проводити стиковий матч із командою Польщі на своєму полі, а й право приймати інші спортивні змагання.

За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, влада країни спробує перенести майбутню зустріч на нейтральне поле, якщо не вдасться, шукатимуть альтернативні варіанти.

"Я вважаю, що в такій ситуації польські спортсмени не повинні їхати до Росії, але це моя особиста думка", — заявив Бортнічук.

Представники Польської футбольної спілки готують офіційне звернення до УЄФА та ФІФА.

Така пропозиція пояснюється не лише міркуваннями безпеки спортсменів, а й політичним аспектом.

Коли відбудеться матч збірних Польщі та Росії?

Зустріч між футбольними збірними Росії та Польщі, яка дозволить переможцю продовжити боротьбу за право вийти на ЧС-2022, спочатку мала відбутися 24 березня в Москві.

[ + – ] Фото: pliki.meczyki | Найкраще тріо нападників у Європі.

Варто зазначити, що в майбутньому матчі захист росіян зіткнеться з одним із найсильніших тріо нападників у Європі: Левандовський, Мілік, Пйонтек. Зараз це найкраща національна трійка центральних нападників у топ-5 європейських чемпіонатів. У 2022 році на трьох вони забили вже 22 м'ячі, а Аркадіуш Мілік, який захищає кольори "Марселя", лише на один гол відстає від Роберта Левандовського.

Статистика польських нападників у 2022 році:

Роберт Левандовський — 9,

Аркадіуш Мілік — 8,

Кшиштоф Пйонтек — 5.

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