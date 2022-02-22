Екстренер "Шахтаря" порадив Путіну взяти пилку та вкоротити стіл

Футбольний фахівець порадив президенту РФ укоротити стіл, за яким той приймає офіційних осіб із інших країн.

Італійський футбольний тренер Невіо Скала, який працював із донецьким "Шахтарем", висловився щодо російсько-українського конфлікту й дав пораду президентові РФ Володимиру Путіну. Про це повідомляє Sportmediaset.

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Ексфутболіст Невіо Скала, також відомий за своєю тренерською роботою — в Італії, Україні, Росії й Туреччині, — заявив, що розчарований і стурбований тим, що відбувається на сході України.

[ + – ] Невіо Скала

Італійський фахівець назвав становище критичним, оскільки поки що невідомо, чим усе закінчиться. Скала назвав місяці, проведені в Україні, чудовим часом, який він би хотів повторити.

"Це вторгнення, безумовно, створює багато проблем для людей. Може, хтось і зрадіє тому, що відбувається, але багатьом доведеться страждати за ідентичність, яку вони втрачають", — заявив футбольний тренер.

Він також порадив Путіну вкоротити на шість метрів стіл, за яким той приймає офіційних осіб із інших країн і який віддаляє його від спілкування з іншими людьми.

"Досить звичайної пили, а вона нічого не варта", — порадив російському лідеру Скала, який також працював у РФ тренером московського "Спартака".

Раніше Фокус повідомляв, що колишній футболіст італійського "Мілана" Каха Каладзе, який зараз працює мером Тбілісі, засудив визнання "Л/ДНР". За словами Каладзе, через російську агресію Грузія втратила 20% своєї території, але він вірить, що як Україна, так і Грузія зможуть повернути свої землі.