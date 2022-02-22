"Підтримуємо братську Україну". Мер Тбілісі Каха Каладзе засудив визнання "Л/ДНР"

За словами ексфутболіста київського "Динамо", Росія окупувала 20% території Грузії, але він вірить, що й Україна, й Грузія повернуть свої землі.

Мер столиці Грузії Кахабер Каладзе засудив визнання владою РФ так званих "ДНР" та "ЛНР" як незалежні держави. Про це тбіліський градоначальник написав у Twitter.

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"Грузія, 20% території якої залишаються окупованими, засуджує визнання Росією українських сепаратистських регіонів Донецька та Луганська. Ми, Грузія, підтримуємо братську Україну, як і Україна підтримала нас. Вірю, що незабаром і Україна, і Грузія відновлять свою територіальну цілісність, бажаю їм миру", — заявив Каладзе.

Користувачі залишали коментарі різними мовами під цим дописом, зокрема й італійською. Зазначалося, що Росія окупувала територію, рівну площі Данії.

Один із коментаторів виклав фото Каладзе та Шевченка — тих років, коли обидва футболісти грали за "Мілан".

[ + – ] Андрій Шевченко та Каха Каладзе

Чим відомий Каха Каладзе?

Колишній вихованець футбольного клубу "Динамо" Тбілісі у 1998 році став гравцем однойменного київського клубу. Трансфер коштував скромні навіть на ті часи 280 тис. доларів. Після кількох років виступів захисника / півзахисника у складі киян він поповнив склад "Мілана" — уже за 16 млн євро.

Протягом десяти років Каладзе грав за "Мілан" і став першим гравцем збірної Грузії, який виграв Лігу чемпіонів — головний клубний трофей старого континенту.

Раніше Фокус повідомляв, що чиновники з УЄФА роздумують над перенесенням фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Фінал турніру запланований на 29 травня, але за даними британського таблоїду Mirror, представники УЄФА розглядають можливість перенесення матчу після того, як в РФ заявили про визнання незалежності "Л/ДНР".