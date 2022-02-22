"Поддерживаем братскую Украину". Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил признание "Л/ДНР"

По словам экс-футболиста киевского "Динамо", Россия оккупировала 20% территории Грузии, но он верит, что и Украина, и Грузия вернут свои земли.

Мэр столицы Грузии Кахабер Каладзе осудил признание властями РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" в качестве независимых государств. Об этом тбилисский градоначальник написал в Twitter.

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"Грузия, 20% территории которой остаются оккупированными, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы, Грузия, поддерживаем братскую Украину, как и Украина поддержала нас. Верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свою территориальную целостность, желаю им мира", — заявил Каладзе.

Пользователи оставляли комментарии на разных языках к этому посту, в т.ч. и на итальянском. Отмечалось, что Россия оккупировала территорию, равную площади Дании.

Один из комментаторов выложил фото Каладзе и Шевченко — тех лет, когда оба футболиста играли за "Милан".

[ + – ] Андрей Шевченко и Каха Каладзе

Чем известен Каха Каладзе?

Бывший воспитанник футбольного клуба "Динамо" Тбилиси в 1998 году стал игроком одноименного киевского клуба. Трансфер обошелся в скромные даже по тем временам 280 тыс. долларов. После нескольких лет выступлений защитника/полузащитника в составе киевлян, он пополнил состав "Милана" — уже за 16 млн евро.

В течение десяти лет Каладзе играл за "Милан" и стал первым игроком сборной Грузии, выигравшим Лигу чемпионов, — главный клубный трофей старого континента.

Ранее Фокус сообщал, что чиновники из УЕФА раздумывают над переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Финал турнира запланирован на 29 мая, но, по данным британского таблоида Mirror, представители УЕФА рассматривают возможность переноса матча после того, как в РФ заявили о признании независимости "Л/ДНР".