Футбольный специалист посоветовал президенту РФ укоротить стол, за которым тот принимает официальных лиц из других стран.

Итальянский футбольный тренер Невио Скала, который работал с донецким "Шахтером", высказался относительно российско-украинского конфликта и дал совет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Sportmediaset.

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Экс-футболист Невио Скала, также известный по своей тренерской работе — в Италии, Украине, России и Турции, — заявил, что разочарован и обеспокоен происходящим на востоке Украины.

[ + – ] Невио Скала

Итальянский специалист назвал положение критическим, поскольку пока неизвестно, чем все закончится. Скала назвал месяцы, проведенные в Украине, прекрасным временем, которые он бы хотел повторить

"Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется происходящему, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют", — заявил футбольный тренер.

Он также посоветовал Путину укоротить на шесть метров стол, за которым тот принимает официальных лиц из других стран и который отдаляет его от общения с другими людьми.

"Достаточно обыкновенной пилы, а она ничего не стоит", — посоветовал российскому лидеру Скала, который также работал в РФ тренером московского "Спартака".

Ранее Фокус сообщал, что бывший футболист итальянского "Милана" Каха Каладзе, который сейчас работает мэром Тбилиси, осудил признание "Л/ДНР". По словам Каладзе, из-за российской агрессии Грузия потеряла 20% своей территории, но он верит, что как Украина, так и Грузия, смогут вернуть свои земли.