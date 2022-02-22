Польша хочет перенести матч со сборной России по футболу на нейтральное поле

Если инициатива Польши будет одобрена, РФ рискует потерять право на проведение любых международных соревнований.

Футбольные чиновники Польши хотят добиться переноса на нейтральное поле предстоящего матча своей национальный команды со сборной России, в котором определится претендент на попадание на Чемпионат мира в Катаре-2022. Об этом сообщает портал Sport.interia.

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В Министерстве спорта и туризма Польши предлагают ввести дополнительные санкции в отношении России в сфере спорта.

Если инициатива Польши будет одобрена, РФ, возможно, потеряет право не только проводить стыковой матч с командой Польши на своем поле, но и право принимать другие спортивные соревнования.

По словам министра спорта Польши Камиля Бортничука, власти страны попытаются перенести предстоящую встречу на нейтральное поле, если не удастся, будут искать альтернативные варианты.

"Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение", — заявил Бортничук.

Представители Польского футбольного союза готовят официальное обращение в УЕФА и ФИФА.

Такое предложение объясняется не только соображениями безопасности спортсменов, но и политическим аспектом.

Когда состоится матч сборных Польши и России?

Встреча между между футбольными сборными России и Польши, которая позволит победителю продолжить борьбу за право выйти на ЧМ-2022, изначально должна была состояться 24 марта в Москве.

[ + – ] Фото: pliki.meczyki | Лучшее трио нападающих в Европе.

Стоит отметить, что в предстоящем матче защита россиян столкнется с одним из сильнейших трио нападающих в Европе: Левандовски, Милик, Пентек. Сейчас это — лучшая национальная тройка центральных нападающих в топ-5 европейских чемпионатов. В 2022 году на троих они забили уже 22 мяча, а Аркадиуш Милик, защищающий цвета "Марселя", только на один гол отстает от Роберта Левандовски.

Статистика польских нападающих в 2022 году:

Роберт Левандовски — 9,

Аркадиуш Милик — 8,

Кшиштоф Пентек — 5.

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