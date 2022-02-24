УПЛ оголосила про зупинку чемпіонату України з футболу

Через воєнний стан проведення футбольних матчів в Україні стає неможливим.

Українська Прем'єр-ліга зупиняє проведення чемпіонату України з футболу. Відповідна заява з'явилася на офіційному вебсайті організації.

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Повідомляють, що таке рішення ухвалили через запровадження воєнного стану.

Напередодні в УПЛ чекали на засідання Виконкому УАФ, який мав ухвалити рішення про проведення чемпіонату України в умовах режиму "Надзвичайного стану". Але після початку військової операції Російської Федерації в Україні президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на 30 днів.

Чемпіонат України з футболу мав повернутися після зимової перерви 26 лютого. До кінця турніру командам залишається зіграти 12 турів.

Раніше Фокус повідомляв, що Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення зупинити усі спортивні змагання в Україні терміном на 30 днів. Таке рішення ухвалили через перехід України ще в надзвичайний стан.

Чемпіонат України з баскетболу також скасували. Змагання зупинили на стадії третього кола. На офіційному сайті Федерації баскетболу України з'явилося офіційне підтвердження того, що змагання зупинено до подальшого розпорядження.

Раніше на підтримку України висловився ексголовний тренер національної збірної Андрій Шевченко. Він закликав народ до єдності й зазначив, що завжди пишався своїм народом та країною.

Свою громадянську позицію висловив й український нападник "Бенфіки" Роман Яремчук, який забив гол у ворота "Аякса" в матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Святкуючи взяття воріт, Яремчук зняв ігрову футболку, під якою опинилася футболка із тризубом.