Надзвичайний стан. ФБУ може призупинити сезон баскетбольної Суперліги

Регулярний сезон у чемпіонаті України з баскетболу можуть призупинити на місяць, а четверте коло – скасувати.

Якщо в Україні введуть НС, Федерація баскетболу (ФБУ) може призупинити сезон терміном на місяць. Про це повідомляє Tribuna.com.

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За таких обставин формат Суперліги зазнає змін, зокрема, планують скасувати четверте коло регулярного чемпіонату. Проте не говорять про повну зупинку сезону, як сталося два роки тому в розпал коронавірусної пандемії.

Після публікації указу Мініспорту України ФБУ, в разі потреби, зробить офіційну заяву про те, що чемпіонат поставили на паузу.

У чоловічій Суперлізі зараз триває третє коло чемпіонату.

Нагадаємо, що через надзвичайний стан у найближчий місяць спортивні змагання в Україні не проводитимуть. Така заборона триватиме щонайменше 30 днів. Проте, попри скасування всіх спортивних заходів, команди та спортсмени зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях за кордоном.

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