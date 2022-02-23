Надзвичайний стан. ФБУ може призупинити сезон баскетбольної Суперліги
Регулярний сезон у чемпіонаті України з баскетболу можуть призупинити на місяць, а четверте коло – скасувати.
Якщо в Україні введуть НС, Федерація баскетболу (ФБУ) може призупинити сезон терміном на місяць. Про це повідомляє Tribuna.com.
За таких обставин формат Суперліги зазнає змін, зокрема, планують скасувати четверте коло регулярного чемпіонату. Проте не говорять про повну зупинку сезону, як сталося два роки тому в розпал коронавірусної пандемії.
Після публікації указу Мініспорту України ФБУ, в разі потреби, зробить офіційну заяву про те, що чемпіонат поставили на паузу.
У чоловічій Суперлізі зараз триває третє коло чемпіонату.
Нагадаємо, що через надзвичайний стан у найближчий місяць спортивні змагання в Україні не проводитимуть. Така заборона триватиме щонайменше 30 днів. Проте, попри скасування всіх спортивних заходів, команди та спортсмени зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях за кордоном.
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