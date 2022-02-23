У Фінляндії підтримали Україну. Фанати закликали хокейний клуб вийти з КХЛ

На думку фінських уболівальників, продовження виступу "джокерів" у цьому турнірі завдасть репутації команди непоправних збитків.

Уболівальники хокейного клубу "Йокеріт" закликали керівництво клубу вийти зі складу Континентальної хокейної ліги після подій на сході України. Водночас клуб пояснив, що має зобов'язання перед Лігою. Заклик уболівальників опубліковано на фан-сайті "Йокеріта".

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"Ми вимагаємо негайного виходу "Йокеріта" зі складу ліги", — заявили фанати після того, як влада РФ оголосила, що визнає незалежність ДНР та ЛНР. На думку фінських уболівальників, продовження виступу "джокерів" у цьому турнірі завдасть репутації команди непоправних збитків.

Пресслужба клубу послалася на зобов'язання перед КХЛ, а також на свої зобов'язання як роботодавця. "Ситуація винятково складна, й у "Йокерита" як клубу немає повного права висловлювати свої погляди на ситуацію", — йдеться у пресрелізі.

Водночас, у клубі уточнили, що стежать за рішеннями, які ухвалюються з цього питання, зокрема, щодо можливих санкцій, і будуть готові їх виконати.

"Йокеріт", що базується в Гельсінкі, виступає в КХЛ з 2014 року. У 2013 році російські бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберги разом із Геннадієм Тимченком придбали 49% його акцій. У 2019 році інвестором "Йокеріта" став "Норильський нікель".

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Фінляндії з хокею переграла росіян у фіналі Олімпіади-2022. Фінські хокеїсти виграли першу золоту медаль у хокейному турнірі Олімпійських ігор. Раніше Фінляндія неодноразово ставала другою та третьою на Іграх — загалом у фінських хокеїстів 7 олімпійських медалей.