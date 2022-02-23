В Финляндии поддержали Украину. Фанаты призвали хоккейный клуб выйти из КХЛ

По мнению финских болельщиков, продолжение выступления "джокеров" в этом турнире нанесет репутации команды невосполнимый ущерб.

Болельщики хоккейного клуба "Йокерит" призвали руководство клуба выйти из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после событий на востоке Украины. В свою очередь, клуб объяснил, что у него есть обязательства перед лигой. Призыв болельщиков опубликован на фан-сайте "Йокерита".

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"Мы требуем незамедлительного выхода "Йокерита" из состава лиги", — заявили фанаты после того, как власти РФ объявили, что признают независимость ДНР и ЛНР. По мнению финских болельщиков, продолжение выступления "джокеров" в этом турнире нанесет репутации команды невосполнимый ущерб.

Пресс-служба клуба сослалась на обязательства перед КХЛ, а также свои обязательства как работодателя. "Ситуация исключительно сложная, и у "Йокерита" как клуба нет полного права излагать свои взгляды на ситуацию", — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, в клубе уточнили, что следят за решениями, которые принимаются по этому вопросу, в частности, в том, что касается возможных санкций, и будут готовы их выполнить.

Базирующийся в Хельсинки "Йокерит" выступает в КХЛ с 2014 года. В 2013 году российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги вместе с Геннадием Тимченко приобрели 49% его акций. В 2019 году инвестором "Йокерита" стал "Норильский никель".

Ранее Фокус сообщал, что cборная Финляндии по хоккею переиграла россиян в финале Олимпиады-2022. Финские хоккеисты выиграли первую золотую медаль в хоккейном турнире Олимпийских игр. Прежде Финляндия неоднократно становилась второй и третьей на Играх — в общей сложности у финских хоккеистов уже 7 олимпийских медалей.