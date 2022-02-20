Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады-2022 (видео)

Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории выиграла золотые медали Олимпийских игр.

На Олимпийских играх в Пекине завершился хоккейный турнир. В финале команда ROC (Олимпийский комитет России) играла против сборной Финляндии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Матч Финляндия — Россия стал самым ожидаемым событием Олимпиады в Пекине. С учетом раннего вылета фаворитов хоккейного турнира — команд США и Канады, Россия считалась явным фаворитом на золотые медали. Российские хоккеисты открыли счет в середине первого периода: играя в меньшинстве им удалась комбинация которую точным броском завершил Михаил Григоренко. Финны отыгрались в начале второго периода: взятие ворот на свой счет записал Вилле Покка, которому ассистировал Ханне Бьернинен. Именно он стал героем сборной Финляндии, забив, как оказалось, решающую шайбу в самом начале третьего периода.

Россияне не смогли вскрыть финскую оборону в течение всего третьего периода. Финальная сирена зафиксировала историческую победу Финляндии — они выиграли золотые медали Олимпиады впервые в истории.

[ + – ] Финляндия - Россия: обзор матча (видео)

Отметим, что Финляндия в олимпийском хоккейном турнире дважды была близка к тому, чтобы завоевать золотую медаль. На Играх в Калгари в 1988 году хоккейный турнир проходил по круговой системе и Финляндия заняла второе место. В 2006-м "Суоми" играли против Швеции в финале, но проиграли сопернику со счетом 2:3. Кроме того, сборная Финляндии по хоккею четыре раза выигрывала бронзовые медали Олимпиады — это происходило в 1994, 1998, 2010 и 2014 годах.

Ранее Фокус рассказывал о том, что сборная США по хоккею сенсационно проиграла Словакии на Олимпиаде в Пекине. Одни из фаворитов Олимпиады в 1/4 финала уступили в серии послематчевых буллитов.

Сборная Канады по хоккею также выбыла на стадии 1/4 финала, проиграв команде Швеции. Отметим, что канадцы пытались спасти игру, сняв голкипера и выпустив шестого полевого игрока.

В полуфинальных матчах команда ОКР обыграла Швецию, а Финляндия была сильнее Словакии.